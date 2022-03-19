Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Kemalpaşa’da Kutlandı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ KEMALPAŞA’DA ANILDI

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Kemalpaşa’da gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle anıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla, Kemalpaşa Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törene; İlçe Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı törenin ardından Şehit Rasim Sayan Ortaokulu’nda düzenlenen, çeşitli gösterilerin sergilendiği anma programında Başkan Rıdvan Karakayalı 18 Mart Çanakkale Destanı ile ilgili düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

HEYKEL SANATÇILARINA YOĞUN İLGİ

Kemalpaşa Belediyesi’nin düzenlediği “Çanakkale Zaferi Kutlaması ve Şehitlerimizi Anma Programı” kapsamında, heykel sanatçılarının Kemalpaşa Atatürk Anıt’ı önünde ve Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirdiği Çanakkale Zaferi’ni simgeleyen performansı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

ÇANAKKALE’NİN SEMBOLÜ HOŞAF DAĞITILDI

Kemalpaşa Belediyesi Kültür Merkezi’nin eğitmen ve öğrencileri günün anlam ve önemine özel şiirler okudu. Etkinlik, Nif Çocuk Orkestrası Oda Müziği, Sanat ve Kültür Yönetmeni Sinan Sarıbaş ve keman, viyola, piyano öğretmeni Rezan Yazkan şefliğinde “Çanakkale Türküsü” dinletisi ile devam ederken, Kiraz Kooperatifi Başkanı ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın eşi Lütfiye Karakayalı etkinlikte görev alan Kültür Merkezi kursiyerlerine hediyelerini takdim etti. Soğuk havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Çanakkale Savaşı’nda Mehmetçik’in bulunduğu zor şartları hatırlatmak için sembol haline gelen, Meslek Fabrikası aşçı çırağı kursiyerlerinin pişirdiği 500 kişilik hoşaf dağıtımı belediyeye ait ikram aracından yapıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı