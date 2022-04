Candy Moore (26 Ağustos 1947 doğumlu) Maplewood, New Jersey’den Amerikalı bir aktris. Moore, UCLA Tiyatro Sanatları Okulu’na katıldı. Moore kariyerine Leave It to Beaver ve Letter to Loretta gibi televizyon dizilerinde rol alarak başladı. 1962’de The Lucy Show’da Lucille Ball’un kızı Chris Carmichael olarak rol aldı. Moore, 1964–1965 sezonunun sonuna kadar Lucy Show’da düzenli olarak kaldı ve ardından gösterinin öncülü yeniden düzenlendi ve destekleyici oyuncuların çoğu yazıldı. Moore ayrıca The Donna Reed Show’da dokuz kez yer aldı, bunlardan beşi dizi karakteri Jeff Stone’un (Paul Petersen) kız arkadaşı Angie Quinn olarak.

1960 yılında One Step Beyond'un "Hoşçakal Büyükbaba" adlı bölümünde Callie Wylie'yi canlandırdı. Ayrıca "Leave It To Beaver" bölümünün "Mother's Helper"da Wally Cleaver'ın baştan çıkarıcısı Margie Manners'ı canlandırarak unutulmaz bir izlenim bıraktı.

1961-1962’de Rawhide’ın iki bölümünde Gillian Favor rolünü canlandırdı. Ayrıca My Three Sons’da 1961’de yayınlanan “Fire Watch” bölümünde uzun yürüyüşe çıkan kimse olarak yer aldı.

Moore ayrıca 18 Eylül 1962’de CBS’de yayınlanan Time Out for Ginger adlı bir televizyon pilotunda da rol aldı. Ancak film satmadı.

Moore ayrıca Raging Bull, The Night of the Grizzly, Tomboy and the Champ ve Lunch Wagon gibi filmlerde de yer aldı.

1979’da 32 yaşındaki Moore, The Cars’ın Candy-O albümünün kapağında Alberto Vargas’ın modeliydi.

2019 yılına kadar Esteban E. Torres Lisesi’ndeki East Los Angeles Gösteri Sanatları Akademisi Magnet’te İngilizce öğretmenliği yaptı.

