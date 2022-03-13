Canik Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla ilçede kutlama etkinlikleri düzenliyor

Canik Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni “Kudüs’ten Çanakkale’ye Kardeşlik Gecesi” adıyla gerçekleştirilecek olan konser ve etkinlik programı ile kutluyor.

Müzisyen ve ses sanatçısı Mustafa Cihat’ın vereceği konserin yer aldığı program Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde 18 Mart Cuma akşamı saat 19.00’da başlayacak. TRT’de yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması programının sunuculuğunu da yapan müzisyen ve ses sanatçısı Mustafa Cihat, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları çerçevesinde seslendireceği ezgiler ve kahramanlık türküleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Kutlama etkinliğinde ayrıca Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki ortaokullar arasında düzenlenen Selam Sana Ey Kudüs kitabı bilgi yarışmasında başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edilecek.

“Çanakkale ve Kudüs İslam coğrafyası için kilit rolünde”

Program için hazırlıkların sürdüğünü belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çanakkale’nin ve Kudüs’ün İslam coğrafyası için kilit rol oynayan, tarihi önemi olan iki şehir olduğunu söyledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Çanakkale ve Kudüs, İslam coğrafyasının var olma mücadelesi verdiği iki mukaddes şehirdir. Kudüs bize Hazret-i İbrahim’in dört bin yıl öncesinden miras bıraktığı kutsal bir emanetidir. Çanakkale ise yedi düvelin toplanıp İslam’ın son kalesi olan Anadolu topraklarını işgal etmek emeliyle gelip dayandığı ve kahraman Mehmetçiğin onların bu emellerini Allah’ın izniyle kursaklarında bıraktığı mukaddes bir şehrimizdir. Tarih bize göstermiştir ki, nice az topluluklar -güçsüz ve zayıf olsalar dahi- Allah’ın izniyle nice güçlü ve kalabalık topluluklar karşısında zafere ulaşmışlardır. Bu bir iman meselesidir. ‘Eğer iman etmiş kimselerseniz üstün olan sizlersiniz’ ayeti kerimesinin bir tecellisidir. Ben inanıyorum ki, Allah bu milleti nasıl ki Çanakkale Zaferi ile muzaffer kıldıysa, yaklaşık bir asırdır boynu bükük, makûs talihine terk edilmiş vaziyette bekleyen, İslam’ın nişanesi mukaddes şehir Kudüs’ü de özgürlüğüne kavuşturacak ve o eski şanlı tarihiyle yeniden buluşturacaktır. Biz de gelecek nesillere bu ruhu verebilmek adına Çanakkale ve Kudüs’ü birlikte anlatan bir program hazırladık. Tüm ilçe halkımızı hislerin coşacağı, dillerin susup yüreklerin konuşacağı, birlik ve beraberlik duygularımızın tazelenip fer bulacağı bu kardeşlik gecemize bekliyorum” diye konuştu.

Mustafa Cihat konseriyle gerçekleştirilecek “Kudüs’ten Çanakkale’ye Kardeşlik Gecesi” programı Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı