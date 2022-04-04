Canikli Çocuklar Ramazanda Doyasıya Eğleniyor

Canik Belediyesi’nin ilçedeki çocuklara yönelik düzenlemiş olduğu ramazan etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Canikli çocuklar ramazanın ilk etkinlik programında doyasıya eğlendi.

Canik Belediyesi’nin “Canik’te ramazan başka güzel” sloganıyla başlattığı ‘Mahallemde Ramazan Coşkusu’ programının ilki 2 Nisan Cumartesi akşamı Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. İftar sonrası açık havada düzenlenen etkinlik çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan Canikli çocuklar Karagöz-Hacivat, meddah, Kavuklu ile Pişekâr, çocuk oyunları, animasyon gösterileri ve farklı eğlenceler eşliğinde doyasıya eğlendi. Kuzey Yıldızı Mahallesi Hatice Hanım Konağı önünde gerçekleştirilen etkinlikler ramazan ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar akşamı farklı mahalledeki çocuklarla buluşacak.

“Çocuklar doya doya eğlenecek”

Düzenlenen etkinliklerle ilçedeki çocuklara farklı bir ramazan coşkusu yaşatmayı amaçladıklarını dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ramazan ayı boyunca çocuklarımızı eğlendirmeye yönelik etkinlik programı hazırladık. Çocuklarımıza ramazan ayına has eski güzellikleri yaşatmak istedik. Onlara ramazan coşkusunu farklı bir şekilde duyurmayı hedefledik. İlk programı geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Yıldızı Mahallemizde gerçekleştirdik. Etkinliklerimizi her Cumartesi ve Pazar akşamı farklı mahallelerdeki çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuklarımız bu etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz son iki ramazanda pandemi nedeniyle sosyal faaliyetten mahrum kalmışlardı. ‘Canik’te ramazan başka güzel’ diyerek ‘Mahallemde Ramazan Coşkusu’ adıyla başlatmış olduğumuz bu etkinlikler vesilesiyle bu ramazan doya doya eğlenme fırsatı bulacaklar” diye konuştu. Göreve geldikleri günden bu yana çocuklara ve gençlere yönelik pek çok proje ve etkinlik programını hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ramazan sonrasında da ilçede sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerin devam edeceğinin altını çizdi.

Canik Belediyesi, ‘Mahallemde Ramazan Coşkusu’ adıyla başlatmış olduğu açık hava programlarıyla her hafta sonu farklı bir mahallede çocuklara ramazan coşkusu yaşatmaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı