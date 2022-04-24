Canik’te 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Bayramı Canik’te düzenlenen farklı etkinliklerle coşku içinde kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Canik Belediyesi tarafından düzenlenen farklı etkinliklerle coşku içinde kutlandı. İlçede düzenlenen bayram kutlamalarına katılan çocuklar ramazan sevincini ve bayram coşkusunu bir arada yaşadı. Düzenlenen etkinliklerle birlikte çocukların neşe ve mutluluğuna ortak olduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde düzenlediğimiz 23 Nisan etkinlikleriyle çocuklarımız hem bayram coşkusunu hem de ramazan sevincini birlikte yaşamış oldu. Çocuklarımızın bu mutluluğuna ortak olmak bizleri de heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Bayram dolu dolu geçti

Canik’te dolu dolu yaşanan 23 Nisan kutlamaları Hasköy Sema Çakır Parkı’nda sergilenen etkinliklerle başladı. Etkinliklerde animasyon gösterileri, eğlenceler, Hacivat-Karagöz, meddah, Kavuklu ile Pişekar, yarışmalar, jonglör ve illüzyon gösterileri yer aldı. Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler verildi. Etkinlikler Pazar akşamına kadar sürdü.

Köy çocuklarına kuaförlük hizmeti

Canik Belediyesi ve Canik Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında ise ilçedeki Düzardıç İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına katılan çocuklara kuaförlük hizmeti verildi. Canik İlçe Halk Eğitimi Merkezi’ne bağlı eğitmen ve kursiyerler tarafından sağlanan profesyonel kuaförlük hizmetleriyle yaklaşık 100 çocuğa saç kesimi ve bakımı yapıldı. Palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinliğinin de yer aldığı proje kapsamında köy çocuklarının bayram sevinci ikiye katlandı.

23 Nisan günü doğan çocuklara doğum günü sürprizi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 23 Nisan günü doğan Canik’teki çocuklara sürpriz yaparak adreslerine doğum günü pastası gönderdi. Canik Belediyesi Sosyal Hizmetler birimine bağlı Çat Kapı ekibi aracılığıyla çocuklara pasta hediye eden Başkan İbrahim Sandıkçı ilettiği mesajında, bu özel günde doğmuş olmanın verdiği mutluluğu onlarla paylaştığını ifade etti.

Çocuklara iftar programı düzenlendi

Gün içinde devam eden Canik’teki 23 Nisan etkinlikleri gün sonuna değin sürdü. Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar, Canik Belediyesi’nin davetlisi olarak Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Samsun’daki 44 adet Sevgi Evleri’nde kalan 236 çocuğun davet edildiği programa Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, eşi Nülifer Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ve kurum yetkilileri katıldı.

Vali Dağlı: “İftar soframız sizlerle şenlendi”

Çocukların topluma yararlı ve özgüvene sahip bireyler olarak yetişmeleri için devletin her türlü imkânı sağladığını vurgulayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, “Bugün iftar soframız sizlerle şenlendi. Milletimizin devletimize emaneti olan siz değerli yavrularımızı kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz ve sizlerin mutluluğunu kendi mutluluğumuz olarak görüyoruz. Sizlerin en iyi şartlarda yaşamınızı devam ettirmeniz ve eğitimlerinizi tamamlayarak hayata en iyi şekilde hazırlanmanız için gayret gösteriyoruz. İnanıyoruz ki inşallah sizler de gelecekte güzel yerlerde bu toplum için faydalı işler yapan, kendi hayatında başarıdan başarıya koşan insanlar olacaksınız. Allah sizlere hiçbir sıkıntı yaşatmasın. Bayramınızı kutluyor, yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Çocuklar en büyük zenginliğimiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı konuşmasında çocukların ramazan sevinciyle bayram coşkusunu birlikte yaşadığını dile getirdi. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bugünü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve rahmetle yâd ediyorum. Bugünün küçüğü yarının büyüğü tüm yavrularımıza sağlıklı, mutlu, başarılı bir ömür diliyorum” dedi. “Bir ulus için en büyük zenginlik hiç şüphesiz çocuklardır” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Çocuklar bir ülkenin var olma gayesi ve geleceğinin en büyük teminatıdır. Evet, çocuklarımız geleceğimizdir. Geleceğimizi güvence altına almanın biricik yolu da yavrularımızı sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetiştirip eğitimli bireyler olarak topluma kazandırmaktır. Çocuklarımıza kol kanat germek, onlara rehberlik edip yol göstermek, sağlam bir eğitimle onları genç nesiller olarak geleceğe hazır hale getirmek hem onlar adına hem kendi adımıza hem de milletimiz ve insanlık adına en büyük yatırımdır. Bu yavrularımız büyüdükçe, yetiştikçe gelecek adına umutlarımız katlanarak çoğalacaktır” ifadelerini kullandı.

İftar programı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. İlçedeki kutlamalar 24 Nisan pazar akşamı Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı