Çankaya’da Dünya Sanat Günü Çocuklarla Kutlandı

Çankaya Belediyesi Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında çocuklara “sanat” temalı doodle (karalama) atölyesi düzenledi. Sanatçı Emre Yılmaz’ın eğitim verdiği atölyede minik Çankayalılar gönüllerince yaptıkları karalamaları sanata dönüştürdü

Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle Ankara’nın merkezi olmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında çocuklara “sanat” temalı doodle (karalama) atölyesi düzenledi. Karikatür Atölyesi kurucusu sanatçı Emre Yılmaz’ın eğitim verdiği atölyede minik Çankayalılar gönüllerince yaptıkları karalamaları sanata dönüştürdü. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 15 Nisan’da gerçekleşen etkinliğe öğrencikler kadar veliler de büyük ilgi gösterdi. Minik Çankayalılar atölye dersi süresince oluşturup renklendirdikleri “Doodle”leri sanat merkezinde sergileme şansı da yakaladı.

Sanatçı Emre Yılmaz’ın ücretsiz olarak verdiği eğitimler, Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 17 Nisan’da da yetişkinler için gerçekleşecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı