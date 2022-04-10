Çankaya’da Gaziler ve Şehit aileleri iftarda buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde düzenlediği iftar yemeğinde gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Başkan Taşdelen: “Biz burada özgürce nefes alabiliyorsak, özgürce ibadetimizi yapabilip, yaşayabiliyorsak bunun şehitlerimizin sayesinde olduğunu biliyoruz”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Harp Malulleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı üyelerine ve ailelerine iftar yemeği düzenledi.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde gerçekleşen iftar yemeğinin ardından davetlilere hitap eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazanın birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü anlamına geldiğini dile getirerek, “Bu Ramazan’da sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

Taşdelen, “Biz burada özgürce nefes alabiliyorsak, özgürce ibadetimizi yapabilip yaşayabiliyorsak bunun şehitlerimizin sayesinde olduğunu biliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında verdiğimiz şehitlerimizden, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerimize dek tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Mekanları cennet olsun. Tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Çankaya’da şehitlerimizin isimlerini parklarımızda, mekanlarımızda yaşatmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı