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Ana Sayfa Kültür & Sanat 23 Nisan 2022 18 Görüntüleme

Çankayalı Miniklerden Dünyayı Buluşturan Sergi

Çankayalı Miniklerden Dünyayı Buluşturan Sergi

Çankaya genelindeki 12 gündüz bakımevi ile 1500’den fazla çocuğa okul öncesi eğitimi veren Çankaya Belediyesinde kreşlerin yılsonu sergisi heyecanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile birleşti.

Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde okulöncesi eğitimi gören Çankayalı minikler sergi heyecanı yaşadı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen kreşlerin yılsonu sergisinde, minik öğrenciler 11 farklı ülkeyi tanıtan ve sembolleştiren eserleriyle yer alırken, 11 ülkenin büyükelçileri de sergiyi gezerek, minik sanatçıları kutladı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök’ün de katıldığı serginin galasında Japonya, Çin, Kırgızistan, Belçika, Kolombiya, Brezilya, Meksika, Filipinler, Peru, Endonezya ve Guatemala Büyükelçileri de yer aldı.

Çocukların yıl boyunca yaptığı resim ve seramik ürünlerinden oluşan yılsonu sergisi yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla bayram yerine döndü. Renkli görüntülere sahne olan sergi açılışında çocuklar, atölye öğretmenlerinden aldıkları eğitimlerin ardından minik elleri ile yaptıkları resim ve seramik eserlerinin sergilenmesinin heyecanını yaşadılar ve aileleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdiler.

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan yılsonu sergisi 28 Nisan’a kadar görülebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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