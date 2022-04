Canlı yayında gazeteciye saldırdı

Yangında görüntü almaya çalışan gazeteci, itfaiye personelinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan gazeteci, şikayetçi oldu.

Olay, İzmir’in Tire ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi Türker Sokak’ta bir işyerinin bacasında yangın çıktı. Görüntü almak için olay yerine giden HaberTire Gazetesi Muhabiri Ergün Çelik, sosyal medya üzerinden canlı yayına geçti. Olay yerine gelen itfaiye aracından inen Mehmet Horzum isimli itfaiye personeli, “Çekme lan..” diyerek Gazeteci Ergün Çelik’e saldırdı ve yayın yaptığı telefonu elinden almak istedi. O anlar yüzlerce kişinin izlediği canlı yayına saniye saniye yansıdı.

İtfaiye personeline çevredeki vatandaşlar ve polisler müdahale etti.

“O ŞİKAYETÇİYSE BEN DE ŞİKAYETÇİYİM. DEĞİLSE DEĞİLİM!”

Olay yerindeki polis ekiplerine başvuran Gazeteci Ergün Çelik, saldırgan şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Gazetecinin, itfaiyenin çalışmasını engellediğini iddia eden İtfaiye Personeli Mehmet Horzum, “O şikayetçiyse ben de şikayetçiyim. O şikayetçi değilse ben de şikayetçi değilim.” dedi.

GAZETECİ: “MESAİ ARKADAŞI SAYILIRIZ! ANLAMIYORUM!”

Olayın ardından saldırgan itfaiye personelinden şikayetçi olan Gazeteci Ergün Çelik, “15 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Neredeyse her gün bir olay yerindeyim. Olay yerinde polis, jandarma, acil sağlık, ifaiye her zaman olur ve çalışmalarına engel olmayacak şekilde görüntü alır, haberi takip eder, okurlarımıza, takipçilerimize sunarız. İlk kez bir yangına gitmiyoruz. Orada itfaiyenin, bırakın işine engel olmayı, elimizden geldiğince destek oluruz. Neredeyse her olay yerinde beraberiz. Biz mesai arkadaşı sayılırız. Neden bu şekilde bana saldırdı, görüntü almamı neden istemedi, neden engellemeye çalıştı anlamıyorum. Kahraman itfaiyecilerimiz başımızın tacıdır. Uğradığım bu anlamsız saldırının itfaiye kurumuyla alakalı olmadığını, şahsi olduğunu görüyorum ama anlam veremiyorum.” dedi.

“ÇEKME LAN…”

Öte yandan itfaiyenin çalışmasına engel olduğu iddia edilen gazetecinin üzerine “Oradan çekil” ya da “Uzaklaş” demek yerine doğrudan “Çekme Lan!” diyerek saldıran itfaiye personelinin görüntüsü, canlı yayına saniye saniye yansıdı.

SALDIRI KINANDI

Halkın haber alma özgürlüğünün engellenmesine yönelik yapılan saldırıyla, aralarında basın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerin olduğu pek çok çevreden kınama mesajı yayınlandı. Tire’de ve bölgede faaliyet gösteren gazeteciler, çirkin saldırıyı net bir dille kınadılar.

BÜYÜKŞEHİR,HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı