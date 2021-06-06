Canon’dan Kaliteli ve Ekonomik Yeni Nesil MegaTank Yazıcılar

Görüntüleme teknolojileri önderi Canon, fotoğraf baskı merkezleri, küçük işletmeler ve meskenlerinde fotoğraf baskısı almayı sevenler için yüksek verimli ve kaliteli PIXMA serisine iki yeni model ekledi.

Canon, yine doldurulabilir mürekkep tanklarına sahip renkli yazıcı serisini iki yeni modelle genişletiyor. Üçü bir ortada model PIXMA G640 ve tek fonksiyoncu yazıcı PIXMA G540, yüksek hacimli fotoğraf baskısını destekliyor. FINE yazıcı başı ve altılı ChromaLife 100 boya bazlı mürekkep seti donanımına sahip olan bu modeller, canlı ve keskin baskı alınmasına imkan tanıyor. Yüksek kapasiteli baskı sağlayan MegaTank mürekkep şişeleri, kolay bakım ve gelişmiş medya dayanağıyla birlikte bu yazıcılar, ağır baskı taleplerini karşılaması gereken fotoğraf baskı merkezlerinin iş akışlarını kolaylaştırıyor.

Her türlü yüzeye yüksek kaliteli ve keskin baskılar

Fotoğraf baskı hizmetlerine rekabet avantajı sunan PIXMA G540 ve G640, iki yeni özel kırmızı ve gri boya dahil olmak üzere altı boya bazlı mürekkebiyle geniş bir renk aralığı sunuyor. Bu sayede daha derin gölgeli alanlar ve daha varlıklı renkler yaratarak, güçlü kontrastlı canlı fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Modellerde bulunan FINE yazıcı başı teknolojisinin, renkli görünümü azaltması ve varlıklı renkler üretebilmesi sayesinde yüksek manzara kalitesi elde ediliyor.

Çift taraflı mat kağıttan klasik parlak ve yarı parlak kağıda kadar farklı medya çeşitlerinde daha az renk değişikliği sunan bu yazıcılar kullanıcılarına her yüzeyde dengeli bir biçimde yüksek kaliteli baskılar garanti ediyor. A4 boyutuna kadar kenarlıksız fotoğraflar basabilme imkanıyla bu yazıcılar, kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmasına imkan tanıyor. Ayrıyeten kullanıcılar, buzdolabı magnetlerini şahsileştirmek için Canon’un Mıknatıslı Fotoğraf Kağıdı yahut duvarlarını süslemek için Tekrar Yapıştırılabilir Fotoğraf Kağıdı üzere farklı medya tipleri ortasından seçim yapabiliyor.

Daha kısa müddet daha az dolumla daha yüksek hacimli baskı

Ticari fotoğraf baskısı merkezlerinin yüksek hacimli baskı taleplerini karşılamak için tasarlanan Canon’un bu en yeni mürekkep püskürtmeli yazıcılarında, harikulâde derecede yüksek sayfa randımanı sağlayan MegaTank mürekkep şişeleri yer alıyor. Bir şişe seti yaklaşık 3.800 4×6 fotoğraf baskısı alabiliyor, bu da daha az şişe doldurma, daha az arıza mühleti ve daha düşük maliyet manasına geliyor. 47 saniyeden kısa mühlet içinde bir 4×6 fotoğraf baskısı alma kapasitesi ile 100 sayfalık geriden besleme özelliği bir ortaya geldiğinde bu modeller verimliliği artırıyor.

Kolay kullanım ve bakım avantajı sunuyor

Kullanıcı tarafından değiştirilen FINE yazıcı başı ve bakım kartuşu üzere avantajlı donanımlara sahip olan PIXMA G540 ve G640 kullanıcıların aygıtlarını kendi başlarına yönetmelerini kolaylaştırıyor ve böylece arıza mühletini azaltıyor. Vakitten ve emekten kazandıran MegaTank mürekkep şişelerinde kusurları önlemek ve tekrar dolumu kolaylaştırmak için kolay kullanılan, anahtar tipi bir püskürteç yer alıyor.

Verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanan bu yazıcılar, pratik Otomatik Açma/Kapama özelliğiyle otomatik olarak güç tasarrufu sağlarken, iki satırlı LCD ekran yazıcı ayarlarının ve işlerin yönetilmesini kolaylaştırıyor. Ayrıyeten Canon PIXMA G540 ve G640 ’da Wi-Fi ilişkisi yer alıyor. Bu sayede fotoğraf tutkunları, meselesiz bir baskı tecrübesi için bilgisayarlarını, fotoğraf makinelerini ve akıllı aygıtlarını kablosuz olarak bağlayabiliyor ve en sevdikleri fotoğrafları direkt Canon PRINT Uygulaması, Mopria for Android yahut Apple AirPrint aracılığıyla yazdırabiliyor.

PIXMA G540 ve G640’nin Temel Özellikleri:

Kolaylıkla yine doldurulabilen ve yüksek verimlilikte MegaTank mürekkep şişeleri – tek bir mürekkep şişesi setinden 3.800i 4×6 fotoğraf yazdırma imkanı

Yüksek baskı suratları (4×6 baskı için 47 saniye)

Mıknatıslı, yine yapıştırılabilir, ütü ile aktarılabilir, çift taraflı mat ve fotoğraf kağıdı dahil olmak üzere birçok farklı medya seçeneğiyle uyumluluk

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı