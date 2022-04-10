Nevşehir Belediyesi’nden Ramazan Etkinliklerine muhteşem başlangıç

Nevşehir Belediyesi’nden Ramazan Etkinliklerine muhteşem başlangıç

 Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerinin ilk programına Grup Tillo ile birlikte
Ana Sayfa Magazin 10 Nisan 2022 18 Görüntüleme

Cansu Dere basın toplantısında ‘‘İspanya’ya daha sık gelmeyi planlıyorum’’ dedi.

Cansu Dere basın toplantısında ‘‘İspanya’ya daha sık gelmeyi planlıyorum’’ dedi.

Cansu Dere yoğun ilgi üzerine kendisi icin düzenlenen Hard Rock Madrid Hotel’deki basın toplantısına katıldı.

Ülkede büyük bir hayran kitlesi edinen Dere, basın toplantısında İspanyol medyasından büyük ilgi gördü. İspanya’nın en önemli gazetelerinin ve televizyon kanallarının katıldığı, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında Cansu Dere’ye diziyle, özellikle de finaliyle ilgili birçok soru yöneltildi. Dere, bir soru üzerine İspanya’yı çok sevdiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “İspanya ile kültürel olarak benzer yanlarımızın olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden kendimi buraya çok yakın hissediyorum. Zaten Madrid’e de sık sık gelip gidiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve daha fazla gelmeyi planlıyorum.”

Dere, basın toplantısından sonra otelin önüne gelen ve saatlerce onu bekleyen hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Cansever’in yeğeni Samara Can İbo Show’da Roman Havası oynadı!

Cansever’in yeğeni Samara Can İbo Show’da Roman Havası oynadı!