Carrefoursa’da mağaza devirleri tamamlandı

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş, mağaza zamanlarının tamamlandığını bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”05.05.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, şirketimiz ve Migros Ticaret A.Ş (Migros) ortasında akdedilen mukavele uyarınca şirketimize ilişkin Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van vilayetlerinde işletilmekte olan 34 adet mağazanın (32.048 metrekare net satış alanı) kiracılık hakkının ve kelam konusu mağazaların tamamının demirbaşları ile birlikte toplam 26.000.000 TL + KDV bedelle Migros’a devredileceği, mağaza adedi ve kesin periyot bedelinin devre ait gerekli süreçlerin tamamlanmasını müteakip belirlenerek kamuoyuna duyurulacağı belirtilmişti. Kontrat konusu 34 mağazanın tamamı 14.06.2021 tarihi prestijiyle Migros’a zaman ve teslim edilmiş olup, nihai bölüm bedelinde bir değişiklik olmamıştır. Mukaveleye bahis mağazalarda iş akdi periyodunu kabul eden takımlı işçinin kıdem tazminatı ve yıllık brüt müsaade yükümlülükleri ile birlikte Migros’a geçişi yapıldığından sonuncu evre bedelinden bu meblağlar ve mukavele yeterince uyarlamaya bahis başka fiyatlar mahsup edilerek şirketimize Migros tarafından 8.114.317,09 TL + KDV ödenmiştir.”

Hibya Haber Ajansı