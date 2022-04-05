Cartoon Network, Thomas ve Arkadaşları ile 23 Nisan’ı sürprizlerle kutluyor

Eğlenceli ve yeni çizgi filmlerin kanalı Cartoon Network, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birbirinden özel sürprizlerle kutluyor. Bu yıl Thomas ve Arkadaşları ile birlikte gerçekleştirilecek Cartoon Network 23 Nisan Ödüllü Yarışmasında çocuklar oyun konsolu, dizüstü bilgisayar, tablet ve 23 Nisan’a özel tam 23 adet Thomas ve Arkadaşları Tren Setleri’ni kazanma şansı yakalayacak. Yarışma 2-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Cartoon Network Thomas ve Arkadaşları ile, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sürprizlerle dolu bir yarışmayla kutluyor. Mattel sponsorluğunda 2-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmada Thomas ve Arkadaşları’nın 23 Nisan’a özel yayınlanacak bölümünü izleyen çocuklar soruları kolayca yanıtlayabilecek. En yaratıcı cevap ile yarışmaya katılan bir kişi oyun konsolu, bir kişi dizüstü bilgisayar, bir kişi de tablet kazanma şansı yakalarken, 23 çocuğa da Thomas ve Arkadaşları Tren Setleri hediye edilecek. Çocuklar yarışmaya cartoonnetwork.com.tr adresinden katılabilecek.

İzle ve Kazan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel yayınlanacak “Thomas ve Arkadaşları Özel: Sodor Kupası Yarışı” bölümünü izleyen çocuklar soruları rahatça cevaplayabilecek. Hem yarışmayı kazanmak hem de keyifli zaman geçirmek isteyen çocuklar, Thomas ve Arkadaşları Özel: Sodor Kupası Yarışı bölümünü hem Cartoon Network Youtube kanalı hem de cartoonnetwork.com.tr’de izleyebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı