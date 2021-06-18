Cartoon Network’ten ödüllü “Gurme” yarışması

Cartoon Network, yeni dönemiyle ekranlarda ve Youtube kanalında yerini alan Çizgi Sinema Gurmeleri’nin Fenomenler serisini özel bir müsabaka ile kutluyor. Çocukların en sevdiği fenomenlerden; Oha Diyorum, Uras Benlioğlu, Meryem Can, Dila Kent, Ecrin Su Çoban, Sese Gel Çocuk, Semiraminta ve Berat Efe Parlar’ın “Çizgi Sinema Gurmesi” olarak çocukları cümbüşe davet ettiği serinin takipçilerini birbirinden hoş ikramlar bekliyor. 14-30 Haziran ortasında cartoonnetwork.com.tr ‘de gerçekleştirilecek müsabakada Çizgi Sinema Gurmeleri Fenomenler serisi ile ilgili soruları yanıtlayanlar ortasından seçilecek 15 şanslı çocuk dizüstü bilgisayar, Tablet, Elektrikli Scooter, çizim tableti, klavye, kulaklık ve fareden oluşan oyun seti ve youtuber kiti kazanacak.

En sevilen çizgi sinemaların adresi Cartoon Network, çocuklarla buluşturduğu Çizgi Sinema Gurmeleri Fenomenler serisini özel bir yarış ile kutluyor. Çocuklara, bu müsabaka ile “Yaza merhaba” ikramı vermek isteyen Cartoon Network, tüm Çizgi Sinema Gurmelerini cümbüşe ve kazanmaya davet ediyor.

14 – 30 Haziran tarihleri ortasında gerçekleşecek müsabakada en sıkı takipçilerini arayan Cartoon Network, Çizgi Sinema Gurmeleri ile ilgili sorulara yanlışsız karşılık veren 15 şanslı çocuğa birbirinden özel armağanlar vermeye hazırlanıyor. İkramlar ortasında dizüstü bilgisayar, Tablet, Elektrikli Scooter, çizim tableti, klavye, kulaklık ve fareden oluşan oyun seti ve youtuber kiti yer alıyor. Çocuklar, Çizgi Sinema Gurmeleri Fenomenler’i cartoonnetwork.com.tr’den izleyerek hem birbirinden keyifli vakitler geçirebiliyor hem de müsabakayı kazanma bahtlarını artırabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı