Casper bilgisayar artık teknosa mağazalarında da konfigüre edilebilecek

“Yaratıcılıkta Limit Sensin!” diyerek kullanıcılarına seslenen Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Teknosa ile yeni bir iş birliğine gidiyor. Kullanıcılar artık yüzlerce eser içerisinden gereksinimlerine uygun Intel işlemcili Casper notebook ve masaüstü bilgisayarlarını, teknoloji uzmanlarının takviyesi ile Teknosa mağazalarında da konfigüre edebilecek.

Kullanıcılar sıkça muhtaçlık duydukları eserlerle ilgili online araştırma yapsa da teknolojik aygıt alışverişinde fiziki alışverişe daha çok itimat duyuyor. Bunun nedenleri ortasında ise uzman takviyesi, kalite ve garantiye duyulan gereksinim bulunuyor. Bilhassa kendi bilgisayarlarını yaratmak isteyenlerin bu telaşlarını gidermek için Teknosa ile iş birliğine giden Casper, tüketicilere Intel işlemcili notebook ve masaüstü bilgisayarlarını teknoloji danışmanlarının dayanağıyla Teknosa mağazalarında konfigüre etme imkanını tanıyor.

Bilgisayar Alışverişinde Kalite ve Garanti Aranıyor

Kullanıcılar, teknolojik gereksinimlere ve dijital tahlillere ulaşmak için online araştırmayı sıklıkla gerçekleştiriyor. Lakin kullanıcılar, online platformlarda avantajlı fiyatlara ulaşsalar da birden fazla vakit online yerine offline alışverişi daha sağlam buluyor. Bilhassa bilgisayar alışverişlerinde tüketicilerin en çok kalite ve garanti arayışında oldukları görülüyorken, gereksinimlerine uygun yaratabilecekleri bilgisayarlara ulaşmaları ise pek mümkün olmuyor. Kullanıcıların akıllarındaki bu kıymetli soru işaretlerini gidermek için adım atan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Intel işlemcili özelleştirilebilen bilgisayarlarını Teknosa teminatı ile tüketicilere ulaştırmayı hedefledikleri projesini hayata geçiriyor.

Stok Modele Değil, Yarattıkları Bilgisayara Ulaşıyorlar

Mağazalardan alışveriş alışkanlıkları olan tüketiciler için en can sıkıcı mevzu ise aldıkları bilgisayarların tercihlere nazaran değil zorunluluktan seçilmesi. Mağazaya bilgisayar almaya giden kullanıcılar, yalnızca stokta bulunan modellerden birini seçip almak durumunda kalıyorken, bu durum beraberinde gereksinimlerine uygun, kendilerinin yaratabilecekleri bir bilgisayara ulaşamamalarına neden oluyor. “Yaratıcılıkta Limit Sensin” sloganı ile kullanıcıların bu meselelerine tahlil olacak projeyi hayata geçiren Casper, Teknosa mağazalarındaki teknoloji danışmanlarının yardımıyla kullanıcılara muhtaçlık duydukları eseri, kendilerine özel konfigüre edip şahsî bilgisayar siparişi vermelerini sağlıyor. Üretim tesislerindeki en uygun bileşenlerle oluşturdukları konfigüre bilgisayarlarla toplama bilgisayarlarda meydana gelebilecek mümkün kesim uyumsuzluğunun önüne geçen Casper, Teknosa teminatıyla kullanıcılara ferdî bilgisayarlarını istedikleri adrese 3 iş günü içerisinde de ulaştırıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı