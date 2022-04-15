Casper yapay zeka ile video reklamlarda 65 VCR artışı elde etti

Excalibur, VIA ve Nirvana markalarını yüksek performanslı mobilite ile buluşturan Casper, yeni nesil video reklamları kullanarak doğru zamanda doğru hedef kitleye ulaştı

Tüketici elektroniği sektörünün başarılı markası Casper, oyuncularla buluşan markası Excalibur’un yanı sıra üst düzey performans sunan VIA ve Nirvana modellerinin bilinirliğini artırmak için RTB House’un yeni nesil video reklamlarını kullandı.

RTB House, doğru hedef kitleye ulaşmak için benzersiz Derin Öğrenme teknolojisinin gücünü kullanarak, marka stratejisine uygun şekilde kişiselleştirilmiş video reklam kampanyasını başlattı. Kampanya süresince kendi kendine öğrenen algoritmalar, kullanıcıların tercihlerine en yakın modelleri göstererek optimizasyon sağladı. Kişiselleştirilmiş video yaklaşımına ek olarak RTB House, markanın erişimini ve görünürlüğünü daha da artırmak için web sitesi kategorileri aracılığıyla etkileşime girme olasılığı daha yüksek olan kullanıcıları hedeflemek üzere ContextAI teknolojisini kullandı.

Gücünü derin öğrenmeden alan video reklam kampanyası sonunda;

yüzde 95,7 görüntülenebilirlik

yüzde 106 daha fazla tıklama ve

yüzde 65 VCR artışı ile benzer kampanya metriklerine göre etkileyici sonuçlar elde edildi.

RTB House ile birlikte yaptıkları başarılı kampanyanın sonuçlarını değerlendiren Casper Pazarlama Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, “Casper’da en başından beri neyi başarmak istediğimizi biliyorduk. RTB House’un Derin Öğrenme destekli çözümleri aslında bu beklentilerimizi birçok düzeyde aşmamıza yardımcı oldu. Marka bilinirliğini artırmanın yanı sıra pazarlama hunisinin her aşamasında doğru kitlelerle etkileşim kurarak tüketici yolculuğunu daha heyecanlı hale getirdik” dedi.

Kampanyayı hayata geçiren MooF Ajans Dijital Pazarlama Müdürü Gökhan Tüz, “Daha kişiselleştirilmiş bir marka bilinirliği yaklaşımı oluşturmayı ve bu doğrultuda görünürlüğü en üst düzeye çıkarmayı hedefledik. Standart video platformları ve kampanya yapıları yerine RTB House’un derin öğrenme algoritmalarından gücünü alan Kişiselleştirilmiş Video Yayın Reklamlarını kullandık. Böylece daha heyecan verici bir tüketici yolculuğu hedefiyle pazarlama hunisinin her aşamasında doğru kitlelere ulaşmayı ve etkileşim kurmayı başardık” dedi.

Derin Öğrenme Video Reklamların Başarısını Artırıyor

Derin Öğrenme teknolojisinin ve ContextAI’nin avantajlarından yararlanan RTB House, özellikle farkındalık kampanyası KPI’larında elde edilen sonuçlarla markanın hedeflerini aşmayı başardı. Gelişen teknolojinin sunduğu fırsatlarla birlikte günümüzde daha da önemli hale gelen dijital pazarlamada video içerikler, pazarlama mesajlarına odaklanma ve müşteri etkileşimini geliştirmenin yanı sıra marka imajını desteklemeye de yardımcı oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı