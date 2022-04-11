ÇBSK Voleybol Takımımız Trakya Şampiyonu

Çorlu’da düzenlenen Genç Kızlar Trakya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden ÇBSK Genç Kızlar Voleybol Takımı, oynadığı dört maçı da kazanarak şampiyon oldu ve Türkiye Genç Kızlar Voleybol Yarı Final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası yarı final müsabakalarına katılacak olan takımları belirleyecek Genç Kızlar Trakya Voleybol Şampiyonası Çorlu’da gerçekleştirildi. Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), Çanakkale Belediye Spor, Kırklareli İş Voleybol İhtisas Spor ve Edirne Yurdum Gençlik Spor takımlarının katıldığı şampiyonanın ilk gününde oynanan maçlar sonunda Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü rakibi Kırklareli İş Voleybol’u 3-1, Çanakkale Belediye Spor ise Edirne Yurdum Gençlik Spor’u 3-0 mağlup etti.

Şampiyonanın ikinci gün de oynanan maçlarda ise Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Edirne Yurdum Spor ile Çanakkale Belediye Spor ve Kırklareli İş Voleybol karşı karşıya geldi. Müsabakalar sonunda rakibini ÇBSK 3-0, Kırklareli İş Voleybol İhtisas Spor ise 3-2 yendi. Şampiyonanın son gününde oynanan karşılaşmalar sonunda ÇBSK, Çanakkale Belediye Spor karşısında, Kırklareli iş İhtisas Spor ise Edirne Yurdum Gençlik Spor karşısında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldılar.

Şampiyona sonunda Çorlu Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımımız, Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazanırken yarı final müsabaka tarih ve yerinin Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanacak maç takvimi ile belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı