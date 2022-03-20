Çekişmeli maçın galibi Nilüfer Belediyespor

Hentbol Erkekler Süper Ligi 19. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 31-30 yenerek haftayı galibiyet ile kapadı.

Nilüfer Belediyespor, ligin ilk yarısında 30-26 mağlup olduğu İzmir Büyükşehir Belediyespor’u, Üçevler Spor Salonu’nda ağırladı. Karşılaşmaya Nilüferli hentbolcular etkili başladı. Bulduğu hızlı hücumları iyi değerlendiren mavi yeşil beyazlı ekip, maçın 10. dakikasını 7-3 önde tamamladı. 10. dakikadan sonra tam saha presle maça ağırlığını koyan İzmir ekibi, aradaki farkı eriterek ilk yarıyı 15-15 eşitlikle kapattı.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Turgay Erdem’in de tribünden izlediği maçta, heyecan fırtınası ikinci yarının başlamasıyla birlikte de devam etti. Her iki takım oyuncularının mücadele gücünün yüksek olması, seyircilere zevkli dakikalar yaşattı. Maçın 50. dakikasına İzmir Büyükşehir Belediyespor 26-24 önde girdi. Maçın sonlarına doğru hücumda etkili olan Nilüfer Belediyespor, son 2 dakikasını 1 oyuncu eksik olmasına rağmen 31-30 kazandı. Nilüfer Belediyespor, 20. hafta karşılaşmasında 27 Mart 2022 Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı