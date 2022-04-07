Cem Adrian’dan albüm öncesi yeni tekli: “Gül”

Cem Adrian, yeni şarkısı “Gül”ü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 1 Nisan’da yayınlanan ve sözü, bestesi, düzenlemesi sanatçının kendisine ait olan “Gül” aynı zamanda sonbaharda yayınlanacak 17. Albümü “Ah”ta da yer alacak.

Albümden yayınlanan ilk şarkı “Kül”ün etkisi hala devam ederken yayınlanacak “Gül” de bu anlamda albümün ayak seslerini taşıyor. “Ah” albümünden önemli izler taşıyan “Gül” şarkısı albümün ana hatları ve tarzı hakkında daha fazla sır veriyor.

“Gül” alışık olunan batı bazlı Cem Adrian melodilerinin dışında doğu melodileri ile bezenmiş, Cem Adrian’ın aranje anlayışının 2022’de evrildiği yerin en net tasviri.

1 Nisan’da tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan “Gül” şarkısının, prodüktörlüğü, yönetmenliği ve kurgusu Cem Adrian’a ait olan klibi de sanatçının youtube kanalında yayında.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı