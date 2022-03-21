Cem Bölükbaşı, Formula 2 serüvenine güçlü başladı

Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, FIA Formula 2 Şampiyonası’nın ilk ayağı Bahreyn yarışlarını başarıyla tamamladı. Bölükbaşı, hafta sonu yarışlarının ikisini de 20. sırada başlayıp 14.lükle tamamlayarak ilk deneyiminde güçlü bir başlangıç yaptı.

Türkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, FIA Formula 2 Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Bahreyn Sakhir pistindeki yarışlarda başarılı performansıyla dikkat çekti.

Kariyerinde ilk kez çıktığı Formula 2 Şampiyonası’nın 19 Mart cumartesi günü gerçekleşen sprint yarışına 20. sırada başlayan milli pilot, altı sıra birden yükselerek yarışı 14. sırada tamamladı. Genç pilot pazar gerçekleşen ana yarışta ise yine yarışa 20. sırada başlayıp 5 sıra yükselerek 15. bitirdi. Bölükbaşı, FIA komiserler kurulu raporunun yayınlanması ardından 1 sıra daha yükselerek yarışı 14. tamamladı.

Milli yarış pilotu gelecek hafta sonu sezonun ikinci ayağı için Cidde’de yapılacak yarışlarda ilk kez bir sokak pisti deneyimi yaşayacak.

Cem Bölükbaşı: Her seferinde üzerine koyarak ilerlemek istiyorum

Cem Bölükbaşı, “Şampiyonanın ilk hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptık. Son turda şanssız bir temas olmasaydı ilk puanı almaya da çok yakındık. Pistte geçtiğim her bir kilometre deneyimim adına çok önemli. Gelecek hafta sonu Cidde’de ilk sokak pistine çıkıyorum. Her seferinde üzerine koyarak ilerlemek istiyorum. Haftaya gelişerek savaşmaya devam” diye konuştu.

Ana sponsorları All Accor, Borusan Otomotiv ve kripto para borsası ICRYPEX’in yanı sıra Rixos, Kuzu Grup, Zorlu Enerji, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Gentaş, Mesa ve TEM Agency’nin desteğiyle FIA Formula 2 Şampiyonası’nda yer alan milli sporcuyu Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

FIA Formula 2 Şampiyonası yarış takvimi

18-20 Mart’ta Bahreyn Uluslararası Pisti’nde başlayan F2 2022 Şampiyonası, 13 hafta boyunca sırasıyla Cidde, Imola, Barselona, Monte-Carlo, Bakü, Silverstone, Spielberg, Budapeşte, Spa-Francorchamps, Zandvoort ve Monza pistlerinde gerçekleşen yarışlarla devam edecek. Formula 1 ile aynı takvime sahip olan şampiyonanın finali 18-20 Kasım 2022 tarihlerinde Yas Marina pistindeki finalle sonlanacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı