Cem Bölükbaşı Formula 2 sezonunu açıyor!

Türkiye’nin ilk Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı, yarış severlerin merakla beklediği Formula 2 sezonunu Bahreyn’deki ilk yarışla açıyor. Milli sporcumuz, Charouz Racing System takımıyla sezon boyunca Formula 1 pilotlarıyla aynı pistlerde yarışacak.

Espordan çıkıp Formula 2 şampiyonasına yükselen dünyadaki ilk yarış pilotu olan milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, FIA Formula 2 2022 Şampiyonası’nda ilk yarışına Bahreyn Shakir pistinde çıkıyor. Bölükbaşı, Formula 1 Dünya Şampiyonası ile aynı hafta sonu ve aynı pistlerde gerçekleşen FIA Formula 2 Şampiyonası’nda toplam 13 haftasonu,26 yarışta ülkemizi temsil edecek.

Ana sponsorları All Accor, Borusan Otomotiv ve kripto para borsası ICRYPEX’in yanı sıra Rixos, Kuzu Grup, Zorlu Enerji, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Gentaş, Mesa ve TEM Agency’nin desteğiyle FIA Formula 2 Şampiyonası’nda yer alan milli sporcuyu Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

Cem Bölükbaşı, 18 Mart Cuma günü Bahreyn Uluslararası pistinde saat 12:35’te ilk antrenman turlarına çıkacak. Aynı gün saat 19:25’te sıralama turları gerçekleşecek. 19 Mart Cumartesi saat 19:40’da sprint yarışı yapılacak. Bölükbaşı, 20 Mart Pazar günü saat 13:40’da ana yarışına çıkacak.

Milli yarış pilotunun Formula 2 sezonunda tüm yarışları S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

“Tarihi yolculuk başlıyor, destekler için teşekkür ediyorum”

Cem Bölükbaşı, “Formula 2’de sezona resmen başlıyoruz. Hem ülkem hem de espordan çıkıp gerçek pistlerde yarışma hayalleri kuran diğer sporcu arkadaşlarım adına tarihi bir an olacak. Her geçen hafta performansımı artırdığım bir sezon olmasını diliyorum. Bu seviyeye gelebilmek çok güzel. Çaylak olarak yer aldığım 2022 sezonunda mümkün olduğunca çok şey öğrenip, en hızlı şekilde tecrübelenmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu noktaya varana kadar çok güzel destekler gördüm, hayallerime destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

FIA Formula 2 Şampiyonası yarış takvimi

18-20 Mart’ta Bahreyn Uluslararası Pisti’nde başlayan F2 2022 Şampiyonası, 13 hafta boyunca sırasıyla Cidde, Imola, Barselona, Monte-Carlo, Bakü, Silverstone, Spielberg, Budapeşte, Spa-Francorchamps, Zandvoort ve Monza pistlerinde gerçekleşen yarışlarla devam edecek. Formula 1 ile aynı takvime sahip olan şampiyonanın finali 18-20 Kasım 2022 tarihlerinde Yas Marina pistindeki finalle sonlanacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı