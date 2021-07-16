Çemaş’ın genel müdürü görevden ayrıldı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş’nin genel müdürü misyondan ayrıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin Genel Müdürü Kaan Özkan’ın 28.06.2021 tarihi prestijiyle vazifesinden ayrıldığı duyuruldu.
Hibya Haber Ajansı
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş’nin genel müdürü misyondan ayrıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin Genel Müdürü Kaan Özkan’ın 28.06.2021 tarihi prestijiyle vazifesinden ayrıldığı duyuruldu.
Hibya Haber Ajansı
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