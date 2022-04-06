Ediz Hun Karşıyaka’da!

Ediz Hun Karşıyaka’da!

 Karşıyaka Belediyesi tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen “İleri Yaş Etki
Ana Sayfa Magazin 6 Nisan 2022 25 Görüntüleme

Cemiyet Gazinosu şarkıları dijital platformlara damgasını vurdu!

Cemiyet Gazinosu şarkıları dijital platformlara damgasını vurdu!

Ondan Vazgeçemem Ben şarkısı ile serüvenine başlayan Cemiyet Gazinosu, son dönemin en çok ses getiren projelerinden biri oldu. Her hafta yeni bir şarkı ve kliple yayınlanan Cemiyet Gazinosu, dört şarkısıyla Spotify’ın Türkçe Pop listesinde isminden söz ettirmeye devam ediyor.

Sanatçı, ayrıca hayranlarından gelen yoğun istek üzerine, Cemiyet Gazinosu’nda yer alan kliplerini ve ünlü konuklarının diyaloglarını bir araya getirerek dizi tadında bir projeye de imza atacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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