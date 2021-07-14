Centrum’dan Eczacılara Yönelik Multivitamin Eğitimleri

GSK Tüketici Sıhhati bünyesinde yer alan multivitamin markası Centrum, eczacılara yönelik medikal eğitim çalışmalarına başlıyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bedelli hocaların konuşmacı olarak yer alacağı ve Centrum sponsorluğunda düzenlenecek multivitamin eğitimleri, 29 Haziran – 8 Temmuz tarihleri ortasında ‘Eczacılık Dünyası’ web sitesi üzerinden yapılacak.

GSK Tüketici Sıhhati, sıhhat kesiminin en değerli paydaşlarından olan eczacılara yönelik bir eğitim çalışması gerçekleştiriyor. Centrum sponsorluğunda düzenlenecek multivitamin eğitimleriyle, eczacıların vitamin ve mineraller konusunda medikal ve mesleksel bilgilerinin güncellenmesi hedefleniyor. Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalara göre* pandemi devrinde destek edici besinlerin kullanım oranı yüzde 40 oranında artarken, her 5 bireyden 3’ü bu devirde destek edici besin kullanmaya başladı.Bireylerin muhtaçlıklarını belirlemek ve kendilerine uygun eserleri seçebilmek için uzman tavsiyelerine daha fazla ehemmiyet verdiği bu süreçte, sıhhat profesyonellerinin bilgilerinin güncellenmesi büyük ehemmiyet taşıyor.

Multivitaminlere dair bilgiler Centrum eğitimlerinde

Centrum sponsorluğunda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinden hocaların sunumlarıyla yapılacak Multivitamin Eğitimleri; ‘’Eczacılık Dünyası’’ web sitesinde fiyatsız olarak gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Tufan Tükek’in moderatörlüğünde günde birer saatlik eğitimlerle 4 seansta tamamlanması planlanan programda, multivitaminlere dair kapsamlı bilgilere yer verilecek. Aktiflik kapsamında; Vitamin ve Mineral Temel Bilgileri, Multivitaminler ve Tesir Sistemleri, Vitaminlerin İmmünolojik ve Hematolojik Tesirleri ve Farklı Hasta Profilleri için Destek Edici Besin Teklifleri halinde bahis başlıklarına yer verilecek. Aktiflik sonunda 75 iştirak sağlayan iştirakçiler sertifika almaya hak kazanacak.

Aktiflik Takvimi;

Ders Tarih Saat Konuşmacılar Bahis Başlığı 1 29 Haziran 2021 12:15-13.15 Prof. Dr. Tufan Tükek Doç. Dr. Timur Selçuk Akpınar Vitamin ve Mineral Temel Bilgileri 2 1 Temmuz 2021 19:00-20.00 Prof. Dr. Tufan Tükek Dr.Öğr.Üyesi Selçuk Şen Multivitaminler ve Tesir Düzenekleri 3 6 Temmuz 2021 19:00-20.00 Prof.Dr.Tufan Tükek Prof.Dr.Mustafa Nuri Yenerel Doç.Dr.Timur Selçuk Akpınar Vitaminlerin İmmünolojik ve Hematolojik Tesirleri 4 8 Temmuz 2021 19:00-20.00 Prof. Dr. Tufan Tükek Prof.Dr. Gülistan Bahat Öztürk Farklı Hasta Profilleri İçin Destek Edici Besin Teklifleri

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı