‘Cerrah adayı arkadaşımızın hakkını kim ödeyecek’

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan tabip olarak misyon yapan Ertan İskender, 28 Mayıs Cuma günü tedavisini sürdüğü bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralanmıştı. Sıhhat çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarına yönelik konuşan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Lideri Hasret Akarken, “Genç arkadaşımız Ertan İskender, cerrah olmayı hayal ediyordu. Elinden aldığı bıçak yarası nedeniyle artık bu hayaline veda etti. SAHİM-SEN olarak yetkililere ve kamuoyunun vicdanına soruyoruz: Cerrah doktorlarımız kolay mı yetişiyor” sözlerini kullandı.

“Sağlık çalışanlarının yüzde 67’si şiddete maruz kaldı”

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının finanse ettiği, “Sosyal Hizmetler ve Sıhhat Bölümünde İşyeri Şiddetinin Araştırılması ve Önlenmesi Projesi” bilgilerine değinen SAHİM-SEN Genel Lideri Hasret Akarken, “Bakanlığın finanse ettiği araştırma datalarına nazaran araştırmaya katılan 8 bin sıhhat çalışanının yüzde 67’si şiddete maruz kaldığını söz etti. Araştırmaya katılan sıhhat çalışanlarının yüzde 76,6’sı bu şiddeti hasta yakınından gördüğünü belirtti. Şiddetin bilhassa gece saatlerinde arttığını görüyoruz. Yüzde 67’lik oran şiddetin ne kadar yayıldığını ve ne kadar büyük bir sorun olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

“Basit tedbirlerle şiddet engellenebilir”

“Sağlık çalışanlarına yönelik hücumların kıymetli bir kısmı hastaneye sokulan silahlarla gerçekleşiyor” diyen Hasret Akarken, “Ertan İskender olayında olduğu üzere, sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının kıymetli bir kısmı hastaneye dışarıdan sokulan silahlarla gerçekleşiyor. Şiddetin hangi saatlerde arttığını, ne şartlarda oluştuğunu öngörebiliyoruz. Hastane güvenliğinde alınacak tedbirler bu üzere hücumları engellememizde aktif bir rol oynayabilir” sözlerini kullandı.

“Personel açığı, hastanelerin yoğunluğu şiddete davetiye çıkarıyor”

Hasret Akarken, “Liyakatsiz atamalar, kâfi işçinin bulunmayışı, global salgın nedeniyle zati yoğunluk oranları artmış hastanelerin daha da köşeye sıkışması üzere nedenler şiddete davetiye çıkartıyor. Hasta yakınları ve hastalar sıhhat hizmeti alırken yaşadığı zorlukların hesabını sıhhat çalışanlarından çıkartmak istiyor lakin sıhhat çalışanları işçi yetersizliğine, yoğunluğa ve COVID-19 pandemisine karşın canlarını dişine takarak misyonlarını en âlâ formda yerine getirmeye çalışıyor” diyerek kelamlarını sonlandırdı.

Hibya Haber Ajansı