‘Cerrah adayı arkadaşımızın hakkını kim ödeyecek?’

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan tabip olarak vazife yapan Ertan İskender, bıçaklı akına uğrayarak elinden ve belinden yaralanmıştı. Sıhhat çalışanlarına yönelik giderek artan şiddete yönelik açıklamalarda bulunan Sıhhat Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Lideri Hasret Akarken, “Genç arkadaşımız Ertan İskender cerrah olmayı hayal ediyordu. Elinden aldığı bıçak yarası nedeniyle bu hayali elinden alındı. SAHİM-SEN olarak yetkililere soruyoruz; Ertan’ın hakkını kim ödeyecek? Cerrah doktorlarımız kolay mı yetişiyor? Sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet son bulmalı! Yaptırımı arttırılmış cezalar ve hastanelerde daha geniş tedbirler talep ediyoruz” sözlerini kullandı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor olarak vazife yapan Ertan İskender, 28 Mayıs Cuma günü tedavisini sürdüğü bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralanmıştı. Sıhhat çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarına yönelik konuşan Sıhhat Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Lideri Hasret Akarken, “Genç arkadaşımız Ertan İskender, cerrah olmayı hayal ediyordu. Elinden aldığı bıçak yarası nedeniyle artık bu hayaline veda etti. SAHİM-SEN olarak yetkililere ve kamuoyunun vicdanına soruyoruz: Cerrah tabiplerimiz kolay mı yetişiyor” sözlerini kullandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINI YÜZDE 67’Sİ ŞİDDETE MARUZ KALDI”

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının finanse ettiği, “Sosyal Hizmetler ve Sıhhat Bölümünde İşyeri Şiddetinin Araştırılması ve Önlenmesi Projesi” datalarına değinen SAHİM-SEN Genel Lideri Hasret Akarken, “Bakanlığın finanse ettiği araştırma datalarına nazaran araştırmaya katılan 8 bin sıhhat çalışanının yüzde 67’si şiddete maruz kaldığını tabir etti. Araştırmaya katılan sıhhat çalışanlarının yüzde 76,6’sı bu şiddeti hasta yakınından gördüğünü belirtti. Şiddetin bilhassa gece saatlerinde arttığını görüyoruz. Yüzde 67’lik oran şiddetin ne kadar yayıldığını ve ne kadar büyük bir sorun olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

“BASİT TEDBİRLERLE ŞİDDET ENGELLENEBİLİR”

“Sağlık çalışanlarına yönelik akınların değerli bir kısmı hastaneye sokulan silahlarla gerçekleşiyor” diyen Hasret Akarken, “Ertan İskender olayında olduğu üzere, sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının kıymetli bir kısmı hastaneye dışarıdan sokulan silahlarla gerçekleşiyor. Şiddetin hangi saatlerde arttığını, ne şartlarda oluştuğunu öngörebiliyoruz. Hastane güvenliğinde alınacak tedbirler bu üzere taarruzları engellememizde aktif bir rol oynayabilir” tabirlerini kullandı.

“PERSONEL AÇIĞI, HASTANELERİN YOĞUNLUĞU ŞİDDETE DAVETİYE ÇIKARIYOR”

Hasret Akarken, “Liyakatsiz atamalar, kâfi işçinin bulunmayışı, global salgın nedeniyle aslında yoğunluk oranları artmış hastanelerin daha da köşeye sıkışması üzere nedenler şiddete davetiye çıkartıyor. Hasta yakınları ve hastalar sıhhat hizmeti alırken yaşadığı zorlukların hesabını sıhhat çalışanlarından çıkartmak istiyor. Fakat sıhhat çalışanları işçi yetersizliğine, yoğunluğa ve COVID-19 pandemisine karşın canlarını dişine takarak vazifelerini en güzel biçimde yerine getirmeye çalışıyor” diyerek kelamlarını sonlandırdı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı