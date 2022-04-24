Çeşme’de 23 Nisan coşkusu

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çeşme’de coşkuyla kutlandı. Kutlama coşkusu Çeşme Amfi Tiyatro’daki şenlikle zirveye ulaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Çeşme Kaymakamlığı ile birlikte Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreniyle başladı. Aya Haralambos Kilisesi ve Çeşme Amfi Tiyaro’daki etkinliklerle sürdü.

Aya Haralambos Kilise’sinde düzenlenen Satranç Şenliği’nin ardından Çeşme Amfi Tiyatro’da düzenlenen etkinliklere Çeşme Belediyesi Çocuk Korosu’nun söylediği şarkılar renk kattı. Çeşme Belediyesi Masal Evi’nin minik öğrencileri şenlikte günün anlam ve önemine uygun gösteri yaptı. Şenlikte şiirler okundu, şarkılar söylendi. Süper kahramanlardan yüz boyama etkinliklerine büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan’da çocuklar popcorn, pamuk helva ve dondurma ikramı ile doyasıya eğlendi. Çeşme Belediyesi Çocuk Efeleri’nin gösterisiyle izleyenler duygulu anlar yaşadı. “Atam’a mesajım var” masasındaki defterler ise çocukların ve ailelerinin yazdığı mesajlarla doldu.

“Ne kadar özledik böyle bayram kutlamayı”

23 Nisan kutlama programına eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran ile birlikte katılan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, yaptığı kısa konuşmada, “Atatürk’ün çocukları, geleceğimizin umutları, bayramınız kutlu olsun. Ne kadar özledik böyle bayram kutlamayı. Hep beraber, el ele, kol kola, omuz omuza… O sarı saçlı, mavi gözlü devin arkasında, birilerine inat hep beraberiz. Biz beraber güzeliz. Sen, ben yok, biz varız. Bayramın kutlu olsun Çeşme. Yaşasın özgürlük! Yaşasın bağımsızlık! Yaşasın tam bağımsız, laik Türkiye Cumhuriyeti!” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı