Çetin Çetintaş hayvanların ruhunda yolculuğa çıkardı

“Hayvanlardan Takviye Almanın Gizemli Sanatı” kitabıyla kısa müddette satış rekorları kıran ve kitabının tüm gelirini hayvan barınaklarına bağışlayan yoga eğitmeni Çetin Çetintaş, basın mensuplarıyla özel bir aktiflikte buluştu.

Yogayı geniş kitlelere sevdiren Türkiye’deki sayılı isimlerin başında gelen Çetin Çetintaş; tarih, mitoloji ve sembolizmin üzerine yaptığı araştırmalar ile kitapseverleri hayvanların dünyasına ortak ettiği ve bir mühlet evvel okurlarla buluşturduğu yeni kitabı Hayvanlardan Takviye Almanın Gizemli Sanatı’nı basın mensuplarıyla konuşma fırsatı buldu. 16 Haziran Çarşamba günü YogaKioo Maslak’ta gerçekleştirilen “Çetin Çetintaş ve Var Olmanın Hoşluğu İle Hayvanların Ruhuna Seyahat Yapmak İster Misiniz?” isimli özel aktiflikte basın mensuplarını ağırlayan Çetintaş, “Var olmanın hoşluğu ile hayvanların ruhuna seyahat yapmak ister misiniz? Hayatınızda zorlandığınız noktalarda hiç hayvan arketiplerini çalıştırmayı denediniz mi? Tabiattaki elementler ve tarihteki semboller ile canlıların münasebeti nedir?” sorularını ve basın mensuplarının merak ettiklerini cevapladı.

“Her Hayvan, Ruhumuzda ve Zihnimizde Bir Şeyi Canlandırır”

En merak edilen sorulardan biri olan “Hayvanlarla alakamız bizi nasıl tesirler?” sorusuna “Her hayvan, ruhumuzda ve zihnimizde bir şeyi canlandırır, bir manayla ortaya çıkar” diye karşılık veren Çetin Çetintaş, ortadaki ilginin ne derece kuvvetli olduğunu açıkladı. Yolda giderken kedi gören birinin dişil gücü zayıfsa ve bunu artırmaya gereksinim duyuyorsa kediye yaklaşma gereksinimi duyduğunu; bunun sonucunda da üretkenliğin, besleme kabiliyetinin ve zarafetin artacağını söyleyen Çetintaş, hayvan arketiplerinin beşerlerle olan güçlü bağına da dikkat çekti.

“Hayvanlardan Takviye Alarak Ruh Halimizi İyileştirebiliriz”

Buluşma mühletince insanların hayvanlardan takviye alarak ruh halini güzelleştirmesinin de mümkün olduğunu belirten yoga eğitmeni Çetin Çetintaş, hayvanlara ziyan vermenin ve onları beslememenin de kişinin kendi duygusal durumuyla direkt temaslı olduğunu açıkladı. “Bir karıncayı beslemek yerine konuttan kovmaya çalıştığımızda rahmeti kaçırmaya çalışıyoruz, camımıza gelen bir güvercini kovalamaya çalıştığımızda savaşı tercih etmiş oluyoruz” diyerek yapılan davranışların neden olduğu olgulara da değinen Çetintaş, hayvanlarla beşerler ortasındaki münasebetin kıymetli noktalarına değindi.

Çetin Çetintaş’ın tarih, mitoloji ve sembolizmin üzerine yaptığı araştırmalar ile kitapseverleri hayvanların dünyasına ortak ettiği yeni kitabı “Hayvanlardan Takviye Almanın Gizemli Sanatı”na kitap satan her yerden ulaşılabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı