Çevik Çalışma Anlayışı Koçfinans’ı Daha da İleri Taşıyacak

Koç Grubu’nda “Çevik Çalışma” konusunda öncü şirketlerden biri olan Koçfinans’ın Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı, 23-24 Mart 2022 tarihlerinde New York’ta düzenlenen Business Agility Conference’da (İş Çevikliği Konferansı), farklı ülkelerden konferansa katılan ve konuşma yapan 13 yönetici ve düşünce lideri arasında yer aldı.

Business Agility Conference; deneyimlerini ve iç görülerini paylaşmak için dünyanın farklı ülkelerinden gelen yönetici ve düşünce lideri konuşmacıların katılımıyla 23-24 Mart 2022 tarihlerinde New York’ta gerçekleşti.

Yeni nesil şirketler için bağımsız bir araştırma ve danışmanlık kuruluşu olan Business Agility Institute (İş Çevikliği Enstitüsü) tarafından düzenlenen konferans, inovasyona giden yolda kararlılıkla yürüyen ve bu yolda başarılı olan deneyimli çevik çalışma uygulayıcılarını bir araya getirdi. Dünyanın farklı ülkelerinden konferansa katılan ve konuşma yapan 13 yönetici ve düşünce lideri arasında Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı da yer aldı.

Koçfinans Genel Müdürü Y. Pınar Kitapçı’nın, değişimin yarattığı zorlukların üstesinden gelme ve bir büyüme kültürü oluşturma konusundaki deneyimlerini paylaştığı konuşması; Mevlana’nın bilgeliğinden ilham alınarak, değişimin ritminde hareket etme, tutarlılığın değeri, dönüşüm yönetiminde liderlerin empati, açıklık ve şeffaflıkla davranması, örnek olmalarının olumlu sonuçları, sürekli iletişimin değişimi güçlendirmesi etrafında şekillendi.

Çevikliğin sadece kişilerin kendilerini geliştirmeleri için harika bir yol değil, Türkiye’de başarılı bir firma olabilmek için de bir zorunluluk olduğunu belirten Y. Pınar Kitapçı, faaliyet gösterdikleri finans alanında kredi teklifinin hızlı, kolay, sorunsuz ve tamamen satın alma deneyimine entegre olacağı bir geleceğe gidildiğini ve böyle bir ortamda müşteri tabanını korumak ve genişletmek için çevikliği artırmanın tek seçenek olduğunu söyledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı