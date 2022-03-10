Ceviz Ağacı Filminin Galası Gerçekleşti

Yönetmen ve senarist Faysal Soysal’ın oyuncu kadrosunda Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Ali Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil, Murat Mahmutyazıcıoğlu ve Rıza Akın’ın yer aldığı ikinci uzun metrajı Ceviz Ağacı filminindün akşam Atlas 1948 Sineması’nda galası gerçekleşti. Galaya film ekibinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Çekimleri Türkiye’de Sinema Genel Müdürlüğü’nün ve TRT’nin katkıları ile gerçekleştirilen ve ilk Türk-İran ortak yapımı olan Ceviz Ağacı filmi, darbe sonrası travmalara ve kadın cinayetlerine getirdiği özgün bakış açısıyla farklı siyasi, ahlaki ve felsefi bakış açılarını şiirsel bir sinematografi, eşsiz bir ses ve müzik tasarımıyla sinema perdesinde seyirciyle buluşacak.

Filmin galasında konuşan Faysal Soysal “Hem TRT için hem bizim için özel bir çalışma oldu. İlk defa bir Türk – İran ortak yapımı da gerçekleşti. Ama bizi asıl heyecanlandıran bugün ilk defa Türkiye seyircisiyle, kendi memleketimizin kültür sanat dünyasıyla buluşacak olması” dedi.

Oynadığı karakter ile ilgili bilgi veren filmin başrol oyuncularından Serdar Orçin “Filmde Hayati karakterini oynuyorum. Kendini var etme çabası diyebiliriz aslında Hayati’nin. Acı bir hikâyeden bahsediyor gibi olsak da sonunun yine de iyi bittiğini düşünüyorum bu acılarla yüzleşmeyi başarabildiği için. Bu anlamda, içinde herkesin kendine ait bir şeyler bulabileceğini düşündüğüm, edebi olarak da çok güçlü bir senaryo” dedi.

Filmin görüntü yönetmenliğini Türkiye’nin en önemli ve başarılı isimlerinden Vedat Özdemir, ses operatörlüğünü Mustafa Bölükbaşı üstlenirken, İran’ın en iyi sanatçıları da filmin post prodüksiyonunda görev aldı. “Kaplumbağalar da Uçar” ve “Armut Ağacı” filmlerinin kurgucusu Mostafa Khergepoosh filmin kurgusunu; “Seyyar Satıcı” ve “Kertenkele” filmlerini ses tasarımcısı Mohsen Roshan filmin ses tasarımını, “Bir Ayrılık” ve “Güneşin Çocukları” filmlerinin renk tasarımcısı Hootan Haghshenas filmin renk tasarımını ve Payam Azadi de filmin müziklerini yaptı.

Film bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok önemli festivallerde gösterilip toplam 12 Ödüle layık görüldü;

ÖDÜLLER

27.Adana Film Festivali, 2020,

En iyi Müzik/ Payam Azadi,

En iyi oyuncu/Serdar Orçin

Eurosia Film Festivali, 2020,

En iyi Görüntü Yönetmenliği Ödülü/Vedat Özdemir

6.Bremen Film Festivali, 2021

En iyi Edebiyat Filmi Ödülü

8.Torino Underground Film Festivali, 2021

En iyi Film,

En iyi Kurgu/Mostafa Khergapoush

7.Balkan Panorama Film Festivali, 2021

En iyi Film,

En iyi Oyuncu/Serdar Orçin

6.Londra Şehir Ödülleri Festivali, 2021

En İyi Yabancı Film Ödülü

6.New York Artist Forum, Festival of Moving Image Festivali, 2021

En İyi Kurmaca Film,

En iyi Oyucu/ Serdar Orçin

9.Antakya Film Festivali, 2021

En iyi Oyuncu/Serdar Orçin

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı