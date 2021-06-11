Ceviz tüketirken dikkat etmeniz gerekenler

Ceviz kabuklu saklanmalı

Sonbahar ve kış mevsiminde tazeliğini uzun müddet koruyan ceviz uygun koşullarda kurutulduktan sonra çiğ olarak çabucak tüketilmeyecekse kabuklu olarak saklanmalıdır. Serin, kuru bir yerde koruma edildiğinde uzun müddet tazeliğini korumaktadır. Şayet kabuğu kırıldıysa, hava almayan uygun saklama kaplarında 6 ay buzdolabında, 1 yıl da derin dondurucuda koruma edilmelidir. Çiğ ve kavrulmuş ceviz neredeyse tıpkı ölçüde kalori, protein, yağ, karbonhidrat ve lif içerir. Çiğ ve uygun şartlarda kurutulmuş kuruyemiş ortasındaki besin bedeli farkları en az seviyededir lakin cevizi çiğ olarak tüketmek her vakit daha sağlıklıdır. Çiğ olarak değil kavrulmuş olarak tüketilecekse, yaklaşık 15-25 dakika boyunca en fazla 140 santigrat derecede kavrulmalıdır. Yüksek ısı derecesinde yapılan kavurma sürecinde ziyanlı unsurlar (akrilamid, trans yağlar) oluşabilmektedir. Bu sıcaklıkta yapılan kavurma sürecinde ise cevizin besin kıymetlerinin kaybı en aza inecektir. Yağ asitleri neredeyse hiç ziyan görmeyecek, amino asitler ve şekerler ortasındaki tepki olarak tanımlanan akrilamid oluşma mümkünlüğü azalacaktır. Yapılan araştırmalarda akrilamidin unsurunun, kansere neden olduğu belirlenmiştir. Kavrulmuş ceviz ise yalnızca birkaç gün bekletilmelidir. Zira kavrulmuş kuruyemişlerin dayanıklılığı son derece düşüktür.

Rengi, kokusu ve tadı denetim edilmeli

Kurutulmuş ya da kavrulmuş ceviz satın alırken renk, koku ve tat denetim edilmelidir. Özellikle kavrulmuş kuruyemişler çoklukla ülkemizde yağlanmış, tuzlanmış ya da şekerli olarak paketlerde satılmaktadır. Bu yüzden paket içeriğine dikkatlice bakılmalı, ziyanlı katkı unsuru içeren eserler alınmamalıdır. Cevizi öğütme süreci ise katiyen meskende yapılmalıdır. Çiğ kuruyemişlere bakterilerin bulaşma (kontamine) mümkünlüğü düşüktür lakin çiğ ve kavrulmuş kuruyemişler uygun formda kurutulmadıysa küf toksinleri oluşabilmektedir. Besin denetimleri sırasında ithal edilen sert kabuklu yemişlerin bozulma mümkünlüğünün daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Her vakit küf toksinini gidermek için tedbir alınmalıdır.

Cevizin 4 değerli yararı

Yapılan araştırmalarda cevizin beden üzerindeki olumlu tesiri kanıtlanmıştır. Cevizin besin bedelleri, Orta Çağ’dan erken periyoda kadar bilim adamları tarafından araştırılmaktadır. Yaklaşık 90 besin hususu içeren ceviz, insan sıhhati üzerinde son derece olumlu bir tesire sahiptir.

Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; yeterli yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir. Sağlıklı ve istikrarlı beslenme konusunda gerçek bir üstün besindir.

Antioksidanların bolluğu nedeniyle, yaşlanmaya bağlı hastalıklar, kanser ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını önlendiği bilinmektedir.

Ceviz glütensiz bir diyet için de uygundur. Vejetaryenler ile veganlara bir dizi besin ve vitamin takviyesi sağlamaktadır.

Yapılan araştırmalarda, nizamlı ceviz tüketenlerde makûs kolesterol olarak tanımlanan LDL’nin yemeklerden sonra ortaya çıkan oksidatif hasarını önlediği belirlenmiştir.

Ceviz bağırsaklara düzgün geliyor

Cevizin yapraklarının mide ve bağırsak sorunlarının tahlilinde yardımcı olduğu bilinmektedir. Kendisi kadar kıymetli olan ceviz yaprakları, Orta Çağ’da tıbbi emeller için kullanılmıştır. Mukoza zarının iltihaplanmasına karşı koyabilecek yüksek acı ve tanen içeriğine sahiptir. Ceviz yapraklarından yapılan çay idrar söktürücü tesire sahiptir ve mide bulantısı ile ishale yeterli gelmektedir. Ceviz yaprakları, ayrıyeten cilt problemleri ile uçuk ve çok terleme konusunda destekleyici tedavi olarak kullanılmaktadır. Bayanlar için ceviz yaprağı çayının adet düzensizliğine düzgün geldiği ve adet kramplarını hafiflettiği belirlenmiştir.

Ceviz kilo vermede etkili

Akşamları televizyon başında cips yahut çikolata yeme alışkanlığınız varsa bunun yerine daha sağlıklı olan ceviz tüketebilirsiniz. Lezzetli ve doyurucu olduğu için açlık hissini azaltmaktadır. Yapılan araştırmalarda da cevizin açlık hissini azalttığı ve iştahı önlemeye yardımcı olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı yağ oranının yüksek olması nedeniyle cevizin 100 gramında yaklaşık 674 kalori vardır. Sağlıklı bir halde kilo kaybetmek ve öncelikle kaloriye odaklanmak için ceviz tüketirken son derece dikkatli olunmalıdır. Günde 8 tam cevizden fazlası tüketilmemelidir.

Şekeri denetim altında tutuyor

Yüksek oranda protein ve yağ içeren ceviz, bedene bol ölçüde güç sağlar ve uzun vadeli tokluk hissi oluşturur. Cevizin düşük karbonhidrat yüzdesi nedeniyle kan şekeri düzeylerini denetim altında tutması şeker hastaları için enteresan bir ayrıntıdır. Az ölçüde ceviz tüketiminin bile diyabet gelişme riskini azalttığı belirlenmiştir. Araştırmalar, haftada yalnızca bir avuç cevizin şeker hastalığına yakalanma riskini dörtte bir oranında azaltabileceğini göstermiştir.

Ceviz kolesterolü düşürüyor

Cevizin kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Birçok hastalıkla bağlantılı olan yüksek kolesterol tıpkı vakitte hafızayı olumsuz etkilemekte, gerilime neden olmakta ve koroner kalp hastalığı riskini artırmaktadır ayrıyeten kolesterolün, kanser ve felç riski ile irtibatlı olduğu bilinmektedir hasebiyle kolesterol seviyesine dikkat etmek ve diyet yoluyla düşürmek sıhhat açısından kıymetlidir. Ceviz yüksek oranda alfa-linolenik asit (omega-3 yağ asitleri) ve alfa-linoleik asit (omega-6 yağ asitleri) içerir. Yağların birbirine oranı, sağlıklı kolesterol şuuruna sahip bir diyeti desteklemek için kıymetlidir. Cevizin, LDL kolesterolünü yağlı deniz balıklarından daha fazla düşürdüğü belirlenmiştir.

Suyu da kendisi kadar faydalı

Ceviz yapraklarının yüksek ‘tanen’ içeriği vardır. Kaynatılarak elde edilen ceviz suyu; akne, egzama yahut ülserler üzere cilt rahatsızlıklarının yanı sıra yüzeysel olarak iltihaplanan cilt, ağız ve boğazdaki mukoza zarının tedavisinde kullanılabilmektedir. Ellerde ve ayaklarda çok terleme problemine uygun gelmektedir. 2 ila 3 gram kurutulmuş ceviz yaprağı, 100 ml su ile 10-15 dakika kaynatıldıktan sonra kullanılmalıdır. Cevizin kabukları yüzyıllardır Anadolu’da kök boya olarak kullanılmaktadır lakin ceviz kabuğunun tüketilmesi önerilmemektedir.

Ceviz yağı vitamin deposu

Soğuk pres sistemiyle cevizin yağı çıkartılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde ceviz yağı, lezzetli ve pahalı bir yağ olarak öne çıkmaktadır. Ceviz yağı, olgunlaşmış ve kısmen kavrulmuş cevizden yapılmaktadır. Ağır, lezzetli bir tada sahip bu yağ, tüm dünyada sağlıklı bir yağ olarak kabul edilmektedir. Ceviz yağı, yaklaşık yüzde 73 çoklu doymamış yağ asitleri, yüzde 18 tekli doymamış yağ asitleri ve yaklaşık yüzde 9 doymuş yağ asitlerinden oluşmaktadır. Omega-3 yağ asitlerine ek olarak, bilhassa yüksek B ve E vitamini içeriği ile dikkat çekmektedir. Antihipertansif ceviz yağı, ayrıyeten yağ metabolizmasını harekete geçirmekte, cilt tahrişlerine karşı kullanılmakta ve ciltteki mantar oluşumunu engellemektedir. Ceviz yağının dezenfekte edici tesiri de vardır. Besin bedellerinin kaybolmaması için ceviz yağı her vakit belirli ısı derecesinde tutulmalıdır. Ceviz yağı, kızartmalar için uygun değildir.

Ceviz tansiyonu da düzenliyor

Ceviz kalbe uygun geldiği bilinmektedir. Çok sayıdaki çalışmada, cevizin besin bileşiminin kardiyovasküler sistem üzerinde faydalı bir tesire sahip olduğunu belirlenmiştir. Cevizin tansiyonu düzenlediği için yüksek tansiyon hastaları üzerindeki tesiri kanıtlanmıştır. Antioksidanlar ve omega-3 yağ asitlerinin eksiksiz sinerjik kombinasyonu sayesinde damar sertliğini azaltmakta ve kalp krizi riskini düşürmektedir. Ceviz zihin sıhhati için değerlidir. Cevizin içindeki bileşenlerin beyin gelişimine olumlu tesirleri vardır. Sistemli ceviz tüketimi hafızayı da güçlendirmektedir.

Gebeler için de ceviz kıymetli

Güçlü ve istikrarlı beslenme bilhassa gebelik sürecinde kıymetlidir. Anne adayları yalnızca kendilerinden değil tıpkı vakitte doğmamış çocuklarının sağlıklı gelişiminden de sorumludur. Ceviz, yüksek oranda folik asit ve demir içeriği nedeniyle nizamlı olarak tüketildiğinde büyüyen bebeğin gelişimi üzerinde olumlu tesirleri olmaktadır lakin hamileler tüketmeden evvel uzman doktor görüşü almalıdır.

Tertipli tüketildiğinde kanseri önlemeye yardımcı oluyor

Melatonin ve omega-3 yağ asitlerinin yahut doymamış yağ asitlerinin oranının kanserin düzeyini düşürdüğü ve makûs huylu hücrelerin büyümesini engellediği üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Sağlıklı bileşenler, hür radikalleri nötralize ederek hücreleri erken yaşlanmaya karşı korumaktadır. Bilhassa nizamlı olarak ceviz tüketmek prostat kanseri ve göğüs kanseri gelişme riskini azaltmaktadır.

Hibya Haber Ajansı