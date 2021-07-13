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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 13 Temmuz 2021 13 Görüntüleme

Çevre Müfettişleri Aliağa’da Buluştu

Çevre Müfettişleri Aliağa’da Buluştu

Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, etraf müfettişleri, Aliağa Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen tabiat etkinliğinde bir ortaya geldi.

Etraf hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması hedefiyle organize edilen programa katılan 5-16 yaş aralığındaki etraf müfettişleri gerçekleştirilen birbirinden eğlenceli oyunlara eşlik etti. Alanda heyetine şişme oyun parkları çocukların cümbüşünü iki katladı. Çeşitli ikramların da yapıldı programda çocuklara etraf müfettişi yeleği, tişörtü ve şapkasının yanı sıra çeşitli armağanlar takdim edildi.

ETRAF MÜHENDİSİ RECEP KURTKAYA: “ÇEVRE ŞUURUNU EĞLENCELİ OYUNLARLA KAZANDIRMAYI AMAÇLADIK”

Türkiye’nin farklı vilayetlerinde tıpkı anda gerçekleştirilen etraf müfettişleri tabiat aktifliğine Aliağa olarak mesken sahipliği yaptıklarını belirten Aliağa Belediyesi Etraf Mühendisi Recep Kurtkaya, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 5-16 yaş aralığındaki gençlerimiz için projelendirdiği etraf müfettişi tabiat aktifliğine Aliağa Belediyesi olarak konut sahipliği yaptık. Gençlerimize etraf şuurunu oyunlarla ve eğlenceli etkinliklerle kazandırmayı amaçladık. Türkiye’nin dört vilayetinde birebir anda yapılan bu aktifliği İzmir’de Aliağa olarak biz gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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