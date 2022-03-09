Çevreci Dönüşüm Çalıştayı Mart Ayı toplantısı yapıldı

Başkan Böcek, “Geçmişteki yanlış projelerin bedelini ödüyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde düzenlenen Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’na katıldı. Antalya’nın geleceği için çevresel sorunlara hassasiyetle yaklaştıklarına dikkat çeken Başkan Böcek, Antalya’nın geçmişte yapılan yanlış projelerin bedelinin halen ödenmeye devam ettiğini söyledi.

Antalya’nın çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek amacıyla

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda düzenlenen Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nın Mart ayı toplantısı yapıldı. Toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve ATSO yönetimi, ilçe belediyelerinden başkan yardımcıları, meslek örgütü temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve üniversitelerden akademisyenler katıldı.

ÇEVRESEL ETKİLER DİKKATE ALINMALI

Çalıştay’da konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Çevreci Dönüşüm Çalıştayı”nı son derece önemsediğini belirtti. “Geçmişten bugüne yeterince dikkate alınmayan çevresel risklerin bedelini bugün tüm dünya olarak yaşamaktayız” diyen Başkan Böcek, bir tarım ve turizm kenti olan Antalya için hayata geçirilecek projelerin çevresel etkilerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyledi. Geçmişte bunun kötü örneklerinin görüldüğünü ve yanlış projelerin bedelinin halen ödendiğini belirten Bakan Böcek, Boğaçayı Projesi örneğini verdi.

ÇEVRE ODAKLI ÇALIŞMA

‘Çevre ve Doğa Dostu Antalya’ hedefiyle ulaşımda, tarımda, turizmde, altyapıda, peyzajda, enerjide hatta kültür ve sanatta bile çevre odaklı çalışmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Bakan Muhittin Böcek, yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “11 GES santralimizde, 6,4 megavat kurulu güçte enerji üretiyoruz. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan depolamalı GES’lerimizde kendi enerjimizi üretiyoruz. Çöpten enerji elde ediyoruz. Atık ısıdan da enerji üretmeyi başaran Türkiye’deki tek belediyeyiz. 4 atık tesisimizde 40,3 megavat kurulu güç ile enerji elde ederek 130.000 konutun elektrik tüketimine eşdeğer üretim gerçekleştiriyoruz” dedi.

“İKLİM DOSTU KURULUŞ” BAŞVURUSU

51 sulama kooperatifinin enerji ihtiyacının 70’ini GES’lerden karşılayarak 15 bine yakın çiftçiye son 3 yılda 36 milyon TL destek sağlandığını ifade eden Başkan Böcek, kapalı devre sulama, dijital tarım uygulamaları ile su ve enerji tasarrufu sağlandığını söyledi. Başkan Böcek, tüm bu çevre çalışmalarının sözde kalmaması için girişimde bulunduklarını da belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın “İklim Dostu Kuruluş” belgesi alması için de Türk Standartları Enstitüsü’ne müracaatta bulunulduğunu müjdeledi. Başkan Böcek, “Bu belgeyi alan ilk belediye ve ilk resmi kurum olmamız çok yakındır. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlara örnek olacağımız için son derece mutluyuz” dedi.

PROJENİN KAPSAMI GENİŞLEDİ

2020 yılından bu yana çalışmaların sürdüğünü söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla projenin kapsamının büyük oranda geliştiğine dikkat çekti. ATSO Başkanı Çetin, “Çevreci dönüşüm daha ucuz elektrik, daha ucuz ekmek demektir. Çünkü çevreci dönüşüm israfı azaltmaktır, sıfır atık ekonomisidir. Antalya’nın bu alanda Türkiye’de öncü olma şansı var” dedi.

Çalıştayda konuşmaların ardından Antalya’nın su yönetimi, atık yönetimi, hava kalitesi, ulaşım, enerji, kentleşme, afet riski, tarım, turizm, sanayi, biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, çevre eğitimi konularında belirlenen 13 çalışma grubu, sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı