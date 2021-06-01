Çevrimiçi Söyleşi: “Etel Adnan: Hayatı, Eseri, Şehirleri”

Pera Müzesi, “Etel Adnan: İmkânsız Meskene Dönüş” standı kapsamında bir dizi söyleşi düzenliyor. Serinin 2 Haziran’da çevrimiçi gerçekleşecek birinci aktifliğine konuşmacı olarak Etel Adnan’nın en yakınları, Simone Fattal, Jean Frémon ve Lamia Joreige katılıyor. Standın küratörlüğünü Simone Fattal ile birlikte üstlenen Serhan Ada, birebir vakitte bu sohbetin de moderatörlüğünü yapacak. Sanatkarın dünyasına daha yakından bakmayı amaçlayan sohbet, Adnan’ın hayatı, yapıtları ve kentlerini bahis alacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ressam, muharrir ve şair Etel Adnan’ın yüz yıla yaklaşan hayatının tüm üretim devirlerini kapsayan Etel Adnan: İmkânsız Meskene Dönüş standı kapsamında özel bir söyleşi aktifliğini sanatseverlerle buluşturuyor. Söyleşi, 2 Haziran Çarşamba saat 18.30’da, Serhan Ada moderatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Standın eş küratörü ve Etel Adnan’ın hayat arkadaşı sanatçı Simone Fattal, galericisi ve dostu Jean Frémon ve vakit zaman birlikte ürettiği sanatçı arkadaşı Lamia Joreige, Adnan’ın hayatı, üretimi ve etkileyici kişiliğinden bahsedecekler.

Paris’te yaşayan ve Adnan’ın gündelik hayatına yakından dahil olan üç konuşmacı, sanatkarın savaş, sürgün, göç ve kayıplarla geçen ömrüne, çok katmanlı üretimine ve karakterini oluşturan kentlere ağırlaşarak beşerler, dağlar, deniz, sis, niyetler, uydular, gezegenler etrafında sanatkarın iç dünyasının ipuçlarını sunacak.

Hayatının büyük kısmını Amerika-Lübnan-Fransa üçgeninde sürdüren Etel Adnan’ın yapıtlarında, Şam doğumlu Müslüman Arap bir baba ile İzmirli Ortodoks Rum bir annenin çocuğu olmanın kültürel izleri değerli bir yer tutuyor. “Etel Adnan: İmkânsız Meskene Dönüş” standı 8 Ağustos tarihine dek Pera Müzesi’nde görülebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı