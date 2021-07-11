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Ana Sayfa Teknoloji 11 Temmuz 2021 12 Görüntüleme

Çevrimiçi Tiyatro Platformu Tiyatronet Uygulaması Şimdi LG Smart TV’lerde

Çevrimiçi Tiyatro Platformu Tiyatronet Uygulaması Şimdi LG Smart TV’lerde

WebOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2020 ve 2021 model LG Smart TV’lere eklenen yeni Tiyatronet uygulaması ile tiyatroseverler Tiyatronet’in seçkisinde yer alan onlarca oyun ortasından dilediklerini izleyebilecekler.

LG Electronics (LG) lokal işbirlikleri ile LG Smart TV platformundaki içerik seçeneklerini arttırmaya devam ediyor. 2020 ve 2021 model LG Smart TV’lere eklenen çevrimiçi tiyatro platformu Tiyatronet uygulaması ile izleyiciler, Tiyatronet’in seçkisinde yer alan tiyatro oyunlarını büyük ekranda izleme imkanına sahip olacaklar. WebOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip LG Smart TV’lere eklenen Tiyatronet uygulaması, geçerli modellerde LG TV Uygulama Mağazası üzerinden indirilebilecek. LG’nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS ve hareket sensörlü “Sihirli Kumanda”sı ile tiyatro oyunlarına erişim çok daha kolay hale gelecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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