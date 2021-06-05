Çevrimiçi uzaktan gözetmenlik teknolojisiyle YÖS gerçekleşti

Pandemi süreciyle birlikte üniversitelerin ve eğitim kurumlarının fiziki eğitime kapanmasıyla birlikte imtihanlar online sisteme geçti ve birden fazla kurum ve öğrenci bu hususta zorluklarla karşı karşıya geldi. Pandeminin getirdiği ve dijitalleşmenin oluşturduğu ortamda üniversiteler başta olmak üzere uzaktan eğitim süreçlerinde olan tüm kurumlar akreditasyon yeteneklerini kaybetmemek için “çevrimiçi (online) sınav” ve “uzaktan gözetmenlik” teknolojilerine yönelmeye başladılar. Bu doğrultuda online imtihanlarda kopya engellemeye yönelik yapay zeka dayanaklı çevrimiçi imtihan güvenliği sistemi tahlillerine de ilgi her geçen gün artıyor. İmtihanların çevrimiçi ortamda yapılması lojistik maliyetleri ortadan kaldırırken, içerik güvenliği açısından da kurumlara kolaylık sağlıyor.

İnançlı imtihan sistemiyle bir unsur imza atıyor

Çevrimiçi imtihan sistemi ve güvenliği konusunda başkan tahliller sunan yerli teşebbüs Witwiser’ın imtihan sistemi ve güvenlik tahlillerini kullanılarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde Yabancı Asıllı Öğrenci Seçme İmtihanı (YÖS) gerçekleştirildi. Türkiye’de birinci sefer yapay zeka dayanaklı çevrimiçi uzaktan gözetmenlik teknolojisi ile gerçekleştirilen YÖS imtihanı İngilizce, Farsça, Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere beş farklı lisanda 55 ülkeden yüzlerce aday öğrencinin iştirakiyle tamamlandı. YÖS, Türkiye’de rastgele bir üniversitede lisans yahut ön lisans eğitimi almak isteyen yabancı asıllı öğrencilerin girmesinin mecburî olduğu bir imtihan. Öğrenciler imtihan sonuçlarına nazaran Türkiye’deki üniversitelere müracaatta bulunabiliyor ve kâfi puanı alan öğrenciler kayıt yaptırmaya hak kazanıyor.

Kurumların bütçelerine nazaran özelleştirilebilir, muhtaçlıkları doğrultusunda ölçeklenebilir, teknolojik tahliller sunan Witwiser, imtihan güvenliği konusunda çalışan birinci yerli teşebbüs olma özelliği de taşıyor. Yalnızca çevrimiçi imtihan güvenliği sistemi talep eden kurumların kullanmış olduğu rastgele bir öğrenme idare sistemine yahut imtihan sistemine ile basitçe entegre olabiliyor. Witwiser, kurumların gereksinimlerine nazaran daima olarak yeni entegrasyonlar eklemeye ve gelişmeye devam ediyor.



Hibya Haber Ajansı