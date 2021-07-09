CHEP karbon nötr bir şirket haline geliyor

Paylaşıma ve yine kullanıma dayalı iş modeliyle dallara özel tedarik tahliller sunan CHEP, faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını sıfıra indirerek 2025 Sürdürülebilirlik Hedefleri’ne yönelik değerli bir adım attı.

Tedarik zincirine yönelik 60 ülkede tahliller sunan CHEP, Eylül 2020’de beş yıllık sürdürülebilirlik programını muvaffakiyetle tamamladığını ve rejeneratif tedarik zincirlerine öncülük etmeyi hedefleyen daha da tezli bir programı uygulamaya koyduğunu duyurdu. Bu yeni program, Paris İklim Mutabakatı ve şirketin tedarik zincirine ait bilimsel temelli karbon emisyonları maksadı ile uyumlu 1.5°C derecelik bir iklim geleceği kelamı içeriyor. CHEP, bu gaye doğrultusunda tüm faaliyetlerinde karbon nötr hale geldiğini açıklamaktan memnunluk duyuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı