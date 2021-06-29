CHP Adıyaman tütün üreticilerinin yanında

CHP Adıyaman Vilayet Lideri Burak Binzet, tütün üreticilerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

CHP Adıyaman Vilayet Lideri Burak Binzet daha evvel yaptığı açıklamada, tütün üreticilerinin 3 yıldan 6 yıla kadar mahpus cezasına mahkûm edilebileceğinin altını çizmiş, son tarihin ise 1 Temmuz 2021 olarak belirlendiğine dikkat çekmişti. Lider Binzet, tütün üreticilerini cezaevine gönderecek yasa unsurunun 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini ayrıyeten vurgulamıştı.

Vakit, tütün üreticileri için daralırken, CHP Vilayet Lideri Binzet, tütün üreticilerinin yanında olmaya devam ediyor. Son olarak CHP Genel Lider Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman Vilayet Lideri Burak Binzet, CHP Malatya Vilayet Lideri Enver Kiraz ve CHP Çelikhan İlçe Lideri Kamber Cürmü tütün üreticileri ile bir ortaya geldi.

“ALIN TERİNE KARŞI DURAMAZSINIZ”

Tütün üreticilerinin yanında olduklarını belirten CHP Adıyaman Vilayet Lideri Burak Binzet, “Tütün, bölgenin geçim kaynağıdır. Hem yerlidir hem ulusaldır. İktidar yerlilik ve ulusallıktan bahsedecekse hamaset yapmasın, üreticisine takviye versin. 2017’de söyledik tekrar söylüyoruz, bu yasak gelirse yerli üretici kaybeder, yabancı firmalar kazanır. Bu yasanın ertelenmesi koşul. Tütün üreticilerinin emeklerini görmezden gelemez, alın terlerine karşı duramazsınız.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı