CHP Ankara, Murat Karayalçın’ı ağırladı

CHP’nin kıymetli isimlerinden Murat Karayalçın, CHP Ankara Vilayet Başkanlığı’nı ziyaret etti.

SHP’de Genel Başkanlık yapan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı misyonunu yürüten Murat Karayalçın, CHP Ankara Vilayet Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili konuşan CHP Vilayet Lideri Ali Hikmet Akıllı, “Önceki Genel Liderlerimizden Sayın Murat Karayalçın vilayet başkanlığımıza iadeyi ziyarette bulundular. Bir buçuk saat süren ve idare şurası üyeleri ile vilayet gençlik kolları liderimizin da katıldığı görüşmede aktüel mevzuları değerlendirdik ve geçmişi yâd ettik. Nazik Ziyaretinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı