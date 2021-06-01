Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye EmanetGelecek Partisi Mersin Tarsus İlçe Başkanlığına bölgenin sevilen isimlerinden Ekrem Bilgi atandı. Gelece
CHP Ankara, Murat Karayalçın’ı ağırladı
Yorumlar (Yorum Yapılmamış)
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Benzer Haberler
-
Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet
-
Harran Üniversitesi’nde Çevre Dostu Projenin Temeli Atıldı
-
Yeni Nesil MINI Cabrio Elektrikleniyor
-
Pandemide yönetimin doğrusunu “En İyi İşverenler” gösterdi
-
Joom, Satıcıları Küresel Satışlarına Katılmaya Teşvik Ediyor
-
Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor / Kayseri, girişimciliğini dünyaya 4 bin yıllık tabletlerle anlatacak
-
HT-SAAE, PVEL 2021 PV Güvenilirlik Raporu’nda “En İyi Performans Gösteren” Olarak Ödüllendirildi
-
İşbir Sentetik Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde
-
Yeşilay’dan Dünya Tütünsüz Günü’nde dumansız ve sağlıklı yaşam çağrısı
-
Öğretmenler ve Öğrenciler Kadınları Güçlendirmeye Yönelik Projelerini “Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı”nda Paylaştı
-
Aydem Enerji’nin “S-enerji” programı, gençlere online staj imkanı sunuyor
-
Kastamonu Entegre, İSO 500 Listesinde İlk 50’deki Yerini Korudu