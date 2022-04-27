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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 27 Nisan 2022 16 Görüntüleme

CHP Efes Selçuk Gençliği: Geziye, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacağız

CHP Efes Selçuk Gençliği: Geziye, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacağız
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efes Selçuk Gençlik Kolları, Gezi Direnişi ile ilgili bir basın açıklaması düzenleyerek, “Geziye, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacağız” dedi.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in katılımıyla CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü’nün önünde düzenlenen basın açıklamasına, gençlerin yoğun katılımının yanında Efes Selçuk halkı da destek verdi.
#GeziyiSavunuyoruz başlığıyla yapılan açıklamanın tamamı şöyle;
“Ülkemizin en büyük yaşam, adalet ve özgürlük direnişi olan Gezi günlerini yargılamaya kalkıştılar ve özgürlük emekçilerini hapse mahkum ettiler.
Uzun söze gerek yok;
Gezi onurdur.
Gezi yaşamdır.
Gezi özgürlüktür.
Gezi ortak geleceğimize duyduğumuz umuttur.
Gezi Türkiye’dir.
Geziye, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacağız.
Onlar gidecek, Gezi’deki ağaçlar gibi eşitlik ve özgürlük mücadelemiz tüm Türkiye’de filizlenecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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