Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
DEVA Partisi tahliye edilen Şişli Etfal Hastanesi’ni sordu: ‘Arsa üzerindeki yapılar tekrar hastaneye tahsis edilecek midir?’DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Şişli Hamidi
CHP Efes Selçuk Gençliği: Geziye, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacağız
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