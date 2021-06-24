CHP İl Başkanları Toplantısı Yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Vilayet Liderleri toplantısı pandemi önlemleri kapsamında Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Vilayet Lideri Ecevit Keleş’de katıldı.

Toplantı sonrasında bir kıymetlendirme yapan CHP Sakarya Vilayet Lideri Ecevit Keleş; “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Liderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde vilayet liderleri toplantımızı Zoom üzerinden gerçekleştirdik. Toplantıda Sakarya’mızın sıkıntılarını lisana getirerek, Vilayet Başkanlığı olarak yaptığımız çalışmaları Sayın Genel Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu’yla paylaştım. Kendisi her hususta sonuna kadar yanımızda olduğunu belirterek Sakaryalı hemşehrilerimize selamlarını ilettiler. Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Vilayet Başkanlığı olarak daha güçlü daha gelişmiş bir Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı