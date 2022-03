CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç: “Depremzedelerin sorunlarına çözüm üretmesi gereken iktidar sorunların asıl kaynağı oldu”

“İzmir’in sorunları hakkında iktidar vekilleri ile aynı masada otururuz. Kimin önde oturduğu, ‘masa yuvarlak mı, kare mi, dikdörtgen mi?’ hiç önemli değil”

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, İzmir depreminin 500 günü münasebetiyle İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği’nin (İZDEDA) çağrısıyla, sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıya katıldı.

Bütün İzmir milletvekilleri davetli olmasına rağmen, toplantıya cumhur ittifakını oluşturan AKP ve MHP milletvekillerinden kimse katılmazken; CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile CHP İzmir milletvekilleri Av. Sevda Erdan Kılıç, Tacettin Bayır, Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır, Ednan Arslan ve Murat Bakan toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda, İZDEDA Başkanı Haydar Özkan ve depremzedeler sorunlarını dile getirirken, milletvekilleri de depremzedelerin taleplerini aldı ve çözüm önerilerini anlattı.

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm CHP milletvekillerini temsilen Kamil Okyay Sındır ile birlikte TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda görev yaptıklarını, CHP İzmir milletvekillerinin hep görüşlerini alarak toplantılara katıldıklarını söyledi.

Haydar Özkan’la neredeyse haftada bir görüştüklerini, depremzedelerin taleplerini olabildiğince komisyon tutanaklarına geçirmeye çalıştıklarını dile getiren Av. Sevda Erdan Kılıç, yaklaşık 6 aylık bir komisyon çalışmasından sonra 524 sayfa, 268 tane öneri içeren bir komisyon raporunun ortaya çıktığını anlattı. Raporun Meclis’te görüşüldüğünü ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, bu önerilerin yasalaşması da gerektiğini ifade etti.

“İZDEDA’nın taleplerini Meclis kürsüsünden hep dile getiriyoruz”

TBMM Divan Üyesi Av. Kılıç, İZDEDA’nın taleplerini içeren basın metinlerini takip ettiklerini ve bunları Meclis kürsüsünden dile getirdiklerini anlattı.

İzmir’deki depremin ardından bütün depremzedelerin psikolojik çöküntü yaşadığını belirten Av. Sevda Erdan Kılıç, “Ama iktidar ne yaptı? İktidar hemen hemen her alanda olduğu gibi depremzedeleri bile kutuplaştırdı, ayrıştırdı; ‘proje alanı mağdurları, onun dışındakiler’ diye.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“İzmir depreminin üzerinden koskoca 500 gün geçti ve depremzedelerin mağduriyetleri halen devam ediyor. AKP iktidarı depremzedelerin taleplerine kulaklarını tıkamış, verdiği sözleri tutmuyor. Deprem mağduru vatandaşlarımız haklı olarak; iki yıl ödemesiz 20 yıl vadeli kredi istiyor. DASK poliçe bedellerinde iyileştirme istiyor. Hasar durumu gözetmeksizin 5 yıl boyunca emlak, çöp ve arsa vergilerinden muaf tutulmak istiyor. Biz de bu haklı taleplerin Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkasındayız.

“Derli toplu bir deprem kanunu çıkarılmalı”

Yasalara dönüp baktığımızda birbiri ile çelişen, birbirleri ile tamamen ters olan farklı farklı yasalara tabi bu deprem. Komisyonda da en çok belirttiğimiz şey buydu. Derli toplu bir deprem kanunu olmalı. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası için, bir mağdurun açıp baktığında anlayabileceği ya da uygulamada herhangi bir avukatın, mühendisin baktığında anlayabileceği, başka bir yere atıf yapmayan, farklı farklı yönetmelikler içermeyen bir deprem kanunu ile işin ehli ve liyakat çerçevesinde tarafsız kişilerden oluşabilecek deprem komisyonuna, kuruluna ihtiyaç var.

Bunlar olmadığında… İşte İzmir’de hep beraber yaşadık, ilk günden, andan itibaren görev ve yetki karmaşası yaşandı. ‘Bakanlık mı yapacak, büyükşehir mi yapacak? İlçe belediyesinin yetkisi nedir, AFAD’ın yetkisi nedir?’ Yıllardır bir deprem olduğunda internet açılır, Kandilli Rasathanesi’ne bakılır ama şu anda Kandilli Rasathanesi’nin sonuçlarını iktidar dikkate almıyor, ‘hayır ben AFAD’ın sonuçlarına bakarım, AFAD’ın tespitine göre karar veririm’ diyor. Tamamen ülkenin teamüllerine bile aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Bunun için ne yapabiliriz? Biz bu kamuoyu baskısını, farkındalığı hep beraber devam ettirebiliriz.”

“İktidar gelip sizi burada dinlemeli ki mağduriyetlerinizi öğrenmeli”

Cumhur ittifakı vekillerinin toplantıya katılmamasına dikkati çeken Av. Sevda Erdan Kılıç, şunları kaydetti:

“Sadece deprem değil, İzmir’in tüm sorunları hakkında biz iktidar vekilleri ile aynı masada oturmaya her zaman razıyız ve her zaman otururuz. Kimin önde oturduğu, ‘masa yuvarlak mı, kare mi, dikdörtgen mi?’ hiç önemli değil. Eğer bir depremzedenin mağduriyetini bu masada çözebileceksek masanın nasıl olduğu bizim için hiç önemli değil. ‘Biz biraraya geliriz’ demiştik. Ama bugün hakikaten üzüntülü bir durum yaşadığınızı görüyorum. Bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak burada olmaktan dolayı, bütün partilere oy vermiş İzmirliler ve depremzedeler adına gerçekten çok üzüldüm.

Deprem Komisyonda çalışırken söze hep şöyle başladık; ‘biz parti rozetlerimizi kapının dışında bırakıyoruz, rozetlerimiz dışarıda, siyaset yapmaksızın şu anda oluşmuş ve bundan sonra oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için çalışma yapacağız’ demiştik. Komisyonda da öyle çalıştık hakikaten. Önerdiğimiz bazı öneriler rapora girmediğinde de ek görüş sunduk, onları da raporun altına eklettik. Ancak bu önerileri uygulayabilmek için güçlü, kararlı ve istikrarlı, sorunlara hakim bir iktidara ihtiyaç var. Gelip sizi burada dinlemeli ki ‘kredi ile ilgili neler yaşanıyor, proje alanındaki mağduriyetler’ nelerdir bunları öğrenmeli. Sadece bir tören yapıp ‘anahtar teslim ediyoruz’ demekle kimse ev sahibi olmuyor, gördük. Evler oturulamaz durumda. Birçok depremzede arıyor beni. Yeniden tadilat, masraf yapmak zorundalar. Çoğu teslim bile alamamış. Evlerle ilgili metrekare mağduriyetleri de var.

Bunlara çözüm bulabilmek için bu konuya vakıf olması ve sizlerle bir araya gelmesi lazım insanların ama bugün de gördük ki böyle bir iradeleri yok.”

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, hem Deprem Araştırma Komisyonu’ndaki hem de diğer CHP İzmir milletvekillerinin TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri, kanun teklifleri ve araştırma önergeleri sunduklarını ancak bütün önemli konularda olduğu gibi bunların da AKP ve MHP oyları ile reddedildiğini veya bakanların soru önergelerine cevap verme zahmetinde bile bulunmadığını bildirdi.

“Sonuç? İktidar değişikliğine ihtiyaç var”

TBMM Divan Üyesi Av. Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sonuç olarak ne yapabiliriz? Bunun için bir iktidar değişikliğine ihtiyaç var. ‘Siyaset yapmayalım’ diyoruz ama çözüm kurumu siyaset. Çözüm iradeli bir partinin veya ittifakın başa geçip bu mağduriyetlere son vermesi, gerekli kanunları ve yönetmelikleri çıkartması gerekiyor. Sosyal devlete duyarlı, sosyal devletle uyumlu çalışabilecek yerel yönetimlere de ihtiyaç var. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Bayraklı Belediyemiz derneğe destek oldular, bizim önerilerimize her zaman açık oldular. Emsal artışında da bunun böyle olduğunu hep beraber görmüş olduk.

Biz her zaman buradayız, bir telefon kadar yakınız size, bize her zaman ulaşabilirsiniz. Biz bu konuyu gündemde tutmaya, kamuoyu yaratmaya devam edeceğiz tüm milletvekilleri arkadaşlarımla. Meclis kürsüsünde de dile getireceğiz ki Meclis tutanaklarına işlemiş olalım. İktidar olduğumuzda da dönüp bakacağız ‘ne sözler vermişiz.’ diye. Çünkü, verdiğimiz soru önergeleri, kanun teklifleri aslında bizim aynı zamanda taahhütümüz bir yerde. İktidar olduğumuzda da bunları bir an önce yasalaştıracağız, yönetmelikleri çıkartacağız. Dilerim ki bir daha ülkenin hiçbir yerinde böyle acılar yaşanmasın, deprem olmasın ama maalesef deprem bu ülkenin bir gerçeği, onun için de önlemleri muhakkak almak gerekiyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı