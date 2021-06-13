Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Hüseyin Demir, İstanbul 3.Bölgenin En Güçlü Liderlerindendir.Gazeteci Nezir Çelik,’90’lı yılların kaos ortamında İstanbul'da 5 binin üzerinde insanı iş-güç sahibi olm
CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Kadın siyasetçilerimizin sayısını arttırmak için çalışıyoruz”
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