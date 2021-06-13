CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Kadın siyasetçilerimizin sayısını arttırmak için çalışıyoruz”

CHP Kayseri Vilayet Lideri Ümit Özer, “Bizim topraklarımızda bayan olmak güç. Dünyada bayan olmak sıkıntı. Şayet bayansanız emin olun bir erkekten daha fazla çalışmak zorundasınız. Kendinizi çok ispat etmek zorundasınız. Daha çok emek vermeniz gerekiyor. Onlar için zati ataerkil bir toplumda onlar bir adım önde hayata başlıyorlar. Bizler bunun uğraşını veriyoruz” dedi.

CHP Kayseri Vilayet Lideri Ümit Özer, bayan olmanın toplum içerisinde sıkıntı olduğunu fakat bundan güç alarak daha fazla çalıştıklarını söyledi.

BAYAN SİYASETÇİ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTACAK

Bayan siyasetçi olmanın hem artıları hem eksilerinin olduğunu anlatan lider Özer, “Bizim topraklarda zordur, aslında dünya da da bayan olmak zordur. Lakin Türklerin yapısına baktığınız vakit biz esasen geçmiş periyot kendi ırkımızda anaerkil bir toplumuz. Biraz onun hasreti var bizde. Lakin artıları da çok fazla bayan siyasetçi olmanın. Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel liderimizin yüzde 33 bir cinsiyet kotası var. Bu Türk siyasetinde bilhassa de CHP bayanlarımızın önünü nitekim açıyor. Bizim gayemiz elbetteki bunun yüzde 50 ‘lere çıkması. Lakin benim farklı bir hayalim var. Bu yüzde 33 cinsiyet kotasını bizim toplumumuz bayan kotası olarak algılar. Lakin ben gün gelecek diyorum bu kotayı erkeklere uygulayacağız. Onlar bunu yaşasınlar istiyoruz. Lakin şunu da belirtmek istiyorum. Bilhassa yalnızca bayan olduğunuz için değil hak ettiğiniz için olmanız gerekiyor. Emek vermeniz gerekiyor. Bunu aslında bir cinsiyete bağlamak yanlışsız değil” dedi.

“KADINSANIZ DAHA FAZLA ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILIYORSUNUZ”

“Kadınsanız daha fazla çalışıp, kendisni daha fazla ispat etmek zorundasınız”diyen lider Özer şöyle konuştu:

“Eğer bayansanız emin olun bir erkekten daha fazla çalışmak zorundasınız. Kendinizi çok ispat etmek zorundasınız. Daha çok emek vermeniz gerekiyor. Onlar için aslında ataerkil bir toplumda onlar bir adım önde hayata başlıyorlar. Bizler bunun uğraşını veriyoruz. Onun için diyoruz biz cumhuriyet kadınlarıyız. Ceddimizin kadınlarıyız. Bu gayret bizi daha güçlendiriyor. Cinsiyet ayrımcılığı toplumumuzda çok fazla var. Kayseri’ye gelecek olursak, cinsiyet ayrımcılığında eşitlikte Türkiye genelinde 68. sırada. Toplumun yapısı bu aslında. Fakat bu bizleri aslında yıldırmıyor. Daha da güçlendiriyor. Daha kararlı ve azimli oluyoruz. Daha inançlı çalışıyoruz.”