CHP Milletvekili Yalım’dan Sicil Affı Müjdesi!

Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve önümüzdeki günlerde çıkıcak olan Sicil Affı’nın muştusunu verdi.

Milletvekili Yalım açıklamasında: “Şuan Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve önümüzdeki günlerde çıkıcak olan Sicil Affı ile bir çok vatandaşımız bankalar seviyesinde hareket edebilir duruma gelecektir” dedi.

Sicil Affı Ayrıntılarını Açıkladı

Yalım affın ayrıntısına ait olarak: “Kanuna eklenmesi teklif edilen yeni bir süreksiz unsurla anapara ve taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden evvel olan, kullandığı kredilerin ödemelerini aksatan gerçek yahut hukukî şahısların, ticari faaliyette bulunan yada bulunmayan gerçek bireylerin ve kredi müşterilerinin, karşılıksız çek, protestolu senet, kredi kartı ve öteki kredi borçlarına ait, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki kayıtları (sicilleri); kelam konusu borçlarının ödenmesi gereken kısmının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi yahut yine yapılandırılması halinde finansal süreçlerde bankalar ve öteki finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması aslı getiriliyor. Lakin, bu biçimde getirilen sicil aflarına yalnızca kamu bankaları uyuyor. Öbür bankalar, bu çeşit şahısların kredi müracaatlarını yapılan bu cins düzenlemelere karşın dikkate almıyorlar. Münasebetiyle sicil affı yalnızca kamu bankalarının elini rahatlatıyor.

Bu pandemi vaktinde vatandaşlarımızın lehine çıkacak olan bir kanundur, vatandaşlarımıza şimdiden güzel uğurlu olsun” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı