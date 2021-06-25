CHP, Sokak Hayvanlarının Sorunlarını Gündeme Getirdi

CHP Ankara Vilayet Örgütü tarafından yapılan aktiflikle sokak hayvanlarının problemlerine dikkat çekildi. Ankara İmrahor Vadisinde yer alan hayvan barınaklarını ziyaret eden CHP Heyeti ismine basın açıklaması yapan Vilayet Lideri Ali Hikmet Akıllı; hayat alanları ve ömür hakları görmezden gelinen, sayısız eziyetlere maruz bırakılan, öldürülen, tarifsiz acılara maruz bırakılan hayvanların korunması, haklarının yasal teminat altına alınmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Hayvan barınaklarının tedavi ve rehabilitasyon merkezleri olarak kullanılması gerektiği, belediyelerin atıl işçilerini barınaklara yerleştirilmesinden vazgeçilip şuurlu ve nitelikli işçilerin istihdam edilmesi, barınakların kâfi tıbbi imkanlara kavuşturulması gerektiğini söyleyen Ali Hikmet Akıllı, hayvanların sessiz çığlıklarının görmezden gelindiğini, yok sayıldığını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün de hazır bulunduğu aktiflikte Vilayet Lider Yardımcıları Caner Canönde, Gökhan Eser, Mehmet Öncü, Başkan Karaulus, Ali İstek Çalış, Tekin Araç, Bayan Kolları Yöneticilerinden Oya Yurdakul ve partililer yer aldılar.

CHP Ankara Vilayet Lideri Ali Hikmet Akıllı konuşmasına şöyle devam etti: “Sirkler, yunus parkları ve hayvanat bahçeleri büsbütün kapatılmalı; bilhassa doğal alanından uzakta olan hayvanlar derhal doğal ortamına kavuşturulmalı, hayvanların burada çektikleri eziyetler ifşa edilerek bu aktifliklerin bir cümbüş olduğu algısı yıkılmalıdır.

CHP’li Belediyelerin başlattığı projeler dikkate alınarak başka ilgili kurumlar toplumsal bir çalışma kapsamında mevsimsel şartlara bağlı olarak hayvanların barınma ve beslenme konusunda çektikleri düşünceleri giderecek önlemler alarak kentin çeşitli yerlerine beslenme ve barınma alanları kurmalı, halkı da katarak hayvanların gereksinimlerini gidermelidir.

Pet shoplarda hayvan satışı büsbütün yasaklanmalı, sadece hayvan bakımı ve beslemesi ile ilgili eserler satılmalı; “satın alma, sahiplen” algısı, sokakta hayatını devam ettirmede zorlanacak hayvanlar öncelenerek hükümran kılınmalı; süs hayvanı, cins hayvan üzere kavramlar terk edilerek hayvanlar ortasındaki ayrım kaldırılmalıdır.

CHP Hayvan Hakları Kurulları olarak belirttiğimiz konular üzerinde yeni devirde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımızı, belirttiğimiz konularda ki takibimizi sürdüreceğimizi ve gerektiğinde inisiyatif almaktan çekilmeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine hürmetlerimizle sunarız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı