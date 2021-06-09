CHP’li Adem’den DEVA’ya ziyaret

CHP Niğde Vilayet Lideri Erhan Adem, DEVA Partisi Niğde Vilayet Başkanlığı’nı ziyaret etti.

CHP Niğde Vilayet Lideri Erhan Adem, DEVA Partili mevkidaşı Lider Hatice Fidan ve idare konseyini ziyaret ederek muvaffakiyetler diledi. DEVA Partisi Niğde Vilayet Lideri Hatice Fidan ise ziyaretleri için CHP’li Adem’e teşekkür etti.

“TEK ADAM REJİMİ İFLAS ETTİ”

Ziyaretle ilgili konuşan ve ülke sıkıntılarının ele alındığını belirten CHP’li Adem, “Artık ülkemizin iktidar tarafından yönetilemediği, halkın ekonomik kriz altında ezildiği, köylünün, çiftçinin, memurun, esnafın artık geçinemez hale geldiği, artık erken bir seçimin kaçınalmaz olduğu ve bir an evvel yapılması gerektiği, tek adam rejiminin iflas ettiği, güçlendirilmiş parlementer sisteme geçmenin artık kaçınılmaz olduğu üzerine fikir birliğine vardık.” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı