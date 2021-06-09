Muud’da bir numara Ebru Yaşar

Muud’da bir numara Ebru Yaşar

 Dijital müzik platformu Muud’un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. ‘Gel De Sevme’ albümü
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 9 Haziran 2021 15 Görüntüleme

CHP’li Adem’den DEVA’ya ziyaret

CHP’li Adem’den DEVA’ya ziyaret

CHP Niğde Vilayet Lideri Erhan Adem, DEVA Partisi Niğde Vilayet Başkanlığı’nı ziyaret etti.

CHP Niğde Vilayet Lideri Erhan Adem, DEVA Partili mevkidaşı Lider Hatice Fidan ve idare konseyini ziyaret ederek muvaffakiyetler diledi. DEVA Partisi Niğde Vilayet Lideri Hatice Fidan ise ziyaretleri için CHP’li Adem’e teşekkür etti.

“TEK ADAM REJİMİ İFLAS ETTİ”

Ziyaretle ilgili konuşan ve ülke sıkıntılarının ele alındığını belirten CHP’li Adem, “Artık ülkemizin iktidar tarafından yönetilemediği, halkın ekonomik kriz altında ezildiği, köylünün, çiftçinin, memurun, esnafın artık geçinemez hale geldiği, artık erken bir seçimin kaçınalmaz olduğu ve bir an evvel yapılması gerektiği, tek adam rejiminin iflas ettiği, güçlendirilmiş parlementer sisteme geçmenin artık kaçınılmaz olduğu üzerine fikir birliğine vardık.” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Çinli firmalar Türk çözüm ortakları arıyor

Çinli firmalar Türk çözüm ortakları arıyor