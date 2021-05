CHP’li Akıllı, üreticilerin sesi oldu

CHP Ankara Vilayet Lideri Ali Hikmet Akıllı, çiftçinin bulunduğu durumu gündeme taşıdı. Yem fiyatlarındaki artırımlara dikkat çeken ve üreticilerin isyan noktasına geldiğini belirten CHP’li Akıllı, yem fiyatlarının dengelenmesi gerektiğini tabir etti.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçi yem fiyatları nedeniyle isyanda. Girdilerin maliyetleriyle birlikte sıkıntı günlerden geçen çiftçi, Kurban Bayramı’nı da kara kara düşünüyor. Bilhassa son vakitlerde yem fiyatlarına yapılan artırımlar güç durumda olan süt üreticilerini daha da perişan hale getirdi.

Geçtiğimiz yıl tonu ortalama 2 bin 540 lira olan etlik piliç yeni ortalama 4100 liraya; 2 bin 100 lira olan yumurta yemi ortalama 3 bin 185 liraya, 1.665 lira olan süt yemi ortalama 2 bin 800 liraya ve 1.575 lira olan besi yemi bu yıl ortalama 2 bin 524 liraya yükseldi.

Etlik piliç yemi 15 yılda 9,3 kat, yumurta yemi 8,8 kat, süt yemi 9,1 kat, besi yemi ise 8,7 kat arttı. Bu süreçte dolar kuru yüzde 6,35 oranında artış gösterirken, buna karşılık süt fiyatları üretici satış fiyatı 1 yılda yüzde 30 oranında zamlandı.

“ÜRETİCİ CANINDAN BEZDİ, BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

CHP Ankara Vilayet Lideri Ali Hikmet Akıllı da sık sık lisana getirdiği üreticilerin sorunlarını bir kere daha masaya yatırdı. Süt üreticilerinin adeta canından bezdiğini anlatan CHP’li Akıllı, yapılan artırımlar sonucunda üreticilerin hayvancılığı bırakma noktasına geldiğini, bıçağın kemiğe dayandığını söyledi. Lider Akıllı ayrıyeten çiftçinin, yem artırımları sonrasında ortaya çıkan durumdan çıkış için deva aradığını lakin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın olup biteni seyretmekle yetindiğini de kelamlarına ekledi.

“ÇİFTÇİ BAYRAM ÖNCESİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR”

Kuraklığın hayvancılıkla uğraşan üreticiyi derinden etkilediğine de dikkat çeken CHP’li Akıllı, çiftçinin Kurban Bayramı öncesinde kara kara düşündüğünü tabir ederek, “Yem süt paritesini göze alacak olursak, üreticinin para kazanması bir yana ayakta kalması bile mucizedir.” dedi. Marketlerde satılan süt ve süt eserleri fiyatlarının da yüzde 100’e yakın zamlandığını belirterek kelamlarını sürdüren CHP Vilayet Lideri Akıllı, et piyasasında da durumun çiftçinin ve üreticinin aleyhine geliştiğini belirterek, “Geçen yıl Ramazan ayında karkas et kesim fiyatı 39-40 TL bandındaydı. Yem fiyatları yüzde 100’e yakın artarken karkas et kesim fiyatları 40-45 lira bandında geziyor. Yalnızca yem fiyatları da değil kuraklık sebebiyle saman, yonca, silaj fiyatları da önemli anlamada artmaktadır.” dedi.

“ÇİFTÇİYE STRATEJİK VE SOMUT DAYANAK VERİLMELİ”

Türkiye’nin 10 yıldır ithalata bağımlı olduğunu belirten CHP Ankara Vilayet Lideri Ali Hikmet Akıllı, çiftçinin, besicinin ziyanına ve karın tokluğuna üretim yaptıklarını söyledi. Hükümetin üreticileri görmezden geldiğini belirten Lider Akıllı, “Hükümet yanlış bilgilerle ziraî hasılanın büyüdüğünü ve hayvan sayısı bakımından Avrupa’da birinci olduğumuzu söylüyor. Döviz yükselmeye devam ediyor. Hükümetin bunu görmesi ve gerçekçi davranması gerekiyor. Fiyatlar yükseldi, yurtdışından ithal karkas et getirmek de artık eskisi kadar kolay olmayacak, bunun farkına varılmalı. Zira maliyet, yurtdışında da yükseldi. İthalat sopasıyla üreticiye göz dağı verme, onları bu formülle terbiye etmeye kalkmak hali hazırda sıkıntı durumda olan hayvancılığı bitirme noktasına getirecektir. Biz bu senaryoyu daha evvel yaşadık. O yüzden yapılması gereken şey aşikardır. Yem fiyatları dengelenmelidir. Bunun yanı sıra et ve süt eserleri için ihracat kolaylaştırılmalı, çiftçiye bu manada stratejik ve somut dayanaklar verilmelidir. Düzlüğe lakin bu halde çıkılır. Aksi halde kendi kendine yeten ülke pozisyonundan bir daha dönüşü olmayacak biçimde uzaklaşmış olacağız” dedi.