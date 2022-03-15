CHP’li Beko’dan Bergama Belediyesi’ne esnaf tepkisi

Beko: Bergama Belediyesi esnaf cinayeti işliyor
İzmir Bergama’da AKP’li belediyenin meclis bahçesi yapılacak bahanesi ile 104 esnafın dükkanını mahkemenin durdurma kararına rağmen yıkıma başlanmasına tepki gösteren CHP’li Beko, bunun bir sosyal cinayet olduğunu vurguladı. Esnafın mağduriyetini dile getiren Beko, Belediye başkanına, “Mahkeme süreci tamamlanana kadar tahliye baskısından belediye vazgeçmelidir” çağrısında bulundu.
TEDAŞ Bölge Müdürü ile görüştüğünü ve tebligat yapmadan esnafın elektriklerini kesemeyecekleri uyarısında bulunan Beko, kararın siyasi olduğunu vurgulayarak, “Kendisi bana “Belediye bölgede riskli binalar olduğuna dair dilekçe verdi, biz de kestik” dedi. Buna karşılık, aldığınız karar siyasidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi suları kesmemiş, kaldı ki yürütmeyi durdurma kararı var dedim. Bergama Belediye Başkanı ile görüştüm. Esnaf diyor ki; başkan bize söz verdi bizi mağdur etmeyeceğini söylemişti dediler. Başkan ise, “evet doğrudur, ancak biz TOKİ ile anlaştık, bu bölgeyi temizleyip bu ay sonunda TOKİ’ye teslim etmemiz gerekiyor. Yaptığımız protokol böyle” dediği diyaloğu paylaştı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı