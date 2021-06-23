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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 23 Haziran 2021 15 Görüntüleme

CHP’li Bektaş, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP’li Bektaş, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
CHP Konya Vilayet Lideri Barış Bektaş, partililerle birlikte CHP Genel Merkezi’nde Genel Lider Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ortaya geldi.
CHP Konya Vilayet Lideri Barış Bektaş, parti vilayet yöneticileri ve kendilerine eşlik eden CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile birlikte CHP Genel Merkezi’nde Genel Lider Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Lider Bektaş, Konya’da yapılan çalışmalar ve gerçekleştirecekleri faaliyetlere ait hazırladıkları belgeyi CHP Önderi Kılıçdaroğlu’na sundu.
“HALKIN İKTİDARI YAKIN”
Belge sunumunun akabinde Lider Bektaş, “CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Lider Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı’nın talimatları ile yeni rota ve yol haritasını da belirledik. Halkın iktidarı yakın” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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