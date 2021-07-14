Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
CHP’li Biber’den yusufeli’nde inceleme yaptıCHP Artvin Vilayet Lideri Ahmet Biber, Yusufeli’nde esnaf ziyareti yaparak, bölgedeki yeni yerleşim yerin
CHP’li Biber’den yusufeli’nde inceleme yaptı
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