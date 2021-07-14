CHP’li Biber’den yusufeli’nde inceleme yaptı

CHP’li Biber’den yusufeli’nde inceleme yaptı

 CHP Artvin Vilayet Lideri Ahmet Biber, Yusufeli’nde esnaf ziyareti yaparak, bölgedeki yeni yerleşim yerin
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 14 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

CHP’li Biber’den yusufeli’nde inceleme yaptı

CHP’li Biber’den yusufeli’nde inceleme yaptı
CHP Artvin Vilayet Lideri Ahmet Biber, Yusufeli’nde esnaf ziyareti yaparak, bölgedeki yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.
CHP Artvin Vilayet Lideri Ahmet Biber ve CHP Örgütlerden Sorumlu Lider Yardımcısı Orhan Atan, Yusufeli İlçe Başkanlığı’nda toplantı düzenledi. Gündeme dair hususların ve parti içi çalışmaların ele alındığı toplantının akabinde Lider Biber ve beraberindeki heyet Yusufeli esnafını gezerek, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret etti.
Esnafın yaşadığı sorunları dinleyen CHP’li Biber daha sonra ilçenin yeni yerleşim alanına giderek yetkililerden bilgi alıp bölgedeki çalışmayı inceledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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